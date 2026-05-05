Власти ЮАР использовали ИИ при создании закона о регулировании ИИ

Дата публикации: 05.05.2026
Власти Кейптауна вынесли на общественное обсуждение проект Национальной политики в области искусственного интеллекта (ИИ), в котором обнаружились ссылки на несуществующие научные работы.

По данным источника, как минимум 6 из 67 научных работ, на которые в упомянутом законопроекте есть ссылки, попросту не существуют. Министр связи ЮАР Солли Малаци подтвердил, что наиболее вероятное объяснение этого заключается в том, что законопроект был сгенерирован с помощью ИИ. Он добавил, что ссылки на несуществующие работы были включены в законопроект без проверки со стороны человека, чего «не должно было случиться».

Малаци назвал фейковые цитаты не просто техническим сбоем. Из-за галлюцинирования ИИ-алгоритмов ведомство аннулировало законопроект, чтобы полностью его переработать.

По словам министра, этот инцидент в очередной раз доказал, что ИИ всегда должен оставаться под контролем со стороны человека. «Я хочу заверить страну, что мы относимся к этому вопросу со всей серьёзностью, которую он заслуживает. Те, кто отвечал за разработку и контроль качества, будут наказаны», — заявил министр.

Законопроект должен был стать основой для организации новых надзорных органов, таких как национальная комиссия по ИИ, совет по этике ИИ и отдельный орган для регулирования в сфере ИИ. В нём также излагались планы по ускоренному внедрению ИИ-технологий на территории ЮАР с помощью грантов, налоговых льгот и субсидий для инициатив в этой сфере.

#искусственный интеллект #технологии #ЮАР
Редакция BB.LV
