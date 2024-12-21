Цены на сливочное масло продолжают бить новые рекорды! Сейчас сливочное масло в магазинах стоит в среднем 16-17 евро за килограмм, а цена пачки, если нет специальной акции, составляет около трех евро, передает TV3.

Молочные фермеры объясняют, что такое повышение цен связано с нехваткой сливочного масла во всей Европе, где цена на этот молочный продукт также выросла за последние месяцы. Лопнет ли в какой-то момент пузырь цен на сливочное масло?

Как заметили журналисты в магазинах, руки покупателей чаще всего тянется к самому дешевому сливочному маслу, то есть тому, что по акционной цене. Жители признают – нельзя не заметить, что сливочное масло сейчас продается чуть ли не по цене золота.

«Масло… Все дорогое. Здесь сегодня дешевле, поэтому взяла две пачки. Но для пенсионеров это дорого. По три евро там было, это вообще дорого. Конечно, хотелось бы, чтобы было дешевле», - говорит Ирена.

«Как тут не заметить? Такой цены не было уже три месяца. (Вопрос: Тогда берете сразу с запасом?) Конечно, такую цену надо использовать. Я пытаюсь найти акции. Где-то есть скидки. Если нет в «Maxima», есть в «Rimi», если нет «Rimi», есть в «Mego». (В: Ищете самый дешевый вариант?) Да», - поделился Ивар.

Владельцы магазинов, однако, сохраняют свою привычную риторику - их нельзя винить в высокой конечной цене, поскольку наиболее существенный рост приходится из-за производителей. Между тем молочные фермеры объясняют, что цена на сливочное масло сейчас растет по всей Европе и это связано с несколькими причинами. Главный из них – отсутствие молочного жира, который является основным сырьем для производства сливочного масла.

«Объем молока в европейской части снизился из-за болезни синего языка. Это один фактор. Во-вторых, в северном полушарии сейчас зима, что традиционно снижает количество молочного жира в молоке. Но потребление никуда не исчезло. Оно растет. Даже в Латвии, несмотря на то, что количество людей уменьшается, в мире оно всё равно растёт. Поэтому желающих купить сливочное масло стало больше, но мы, к сожалению, не можем производить больше», - указал Янис Шолкс, председатель правления Центрального союза молочных фермеров Латвии.

Шолкс указывает, что в такой момент темпы производства масла можно было бы увеличить, что позволило бы снизить цену, если бы на рынок поступило больше молока или если бы оно было жирнее или богаче молочным жиром. Плохая новость в том, что ни то, ни другое невозможно реализовать быстро.

«Решением было бы, если бы в будущем, принимая во внимание рыночную ситуацию, наши животноводы стали бы уделять больше внимания количеству жира в молоке, которое способны производить коровы. Но понятно, что это не один месяц и не три месяца. Это вопрос полугода, года, потому что нельзя приказать животному изменить состав молока», - утверждает он.

Поэтому, к сожалению, молочные фермеры не прогнозируют, что масло может подешеветь.

Хотя сливочное масло становится все более эксклюзивным товаром, латвийские фермеры также зарабатывают деньги. Этот год мог бы стать для них удачным, поскольку наряду с мировым дефицитом сливочного масла примерно на пятую выросла и закупочная цена на молоко.