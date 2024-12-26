Генерирующие мощности в Латвии и регионе в целом быстро растут – как это повлияет на цену электроэнергии; как формируется цена на электроэнергию и как работает биржа - беседа "nra.lv" с исполнительным директором Латвийской ассоциации инженеров-электриков и электростроителей (LEEA) Иваром Зариньясом.

Что будет с ценами на электроэнергию – они продолжат расти или падать? На что следует обратить внимание? Чего ожидать домохозяйствам и предпринимателям в наступающем году?

Чтобы понять, каковы будут ценовые тенденции, нужно смотреть не только на то, что происходит на нашем рынке в Латвии, но и в более широком контексте – хотя бы в контексте всего Балтийского региона.

Потому что наша цена формируется на бирже электроэнергии, где расположены страны Балтии и Скандинавии. Цена формируется из баланса спроса и предложения, как и в любой данный момент. В силу специфики электроэнергетической системы формирование этого баланса спроса и предложения может вызвать значительные колебания рыночной цены электроэнергии, поскольку потребление и выработка электроэнергии должны находиться в балансе в любой момент времени, сколько бы она ни стоила. По мере увеличения количества электроэнергии, производимой из возобновляемых ресурсов, колебания цен увеличиваются, поскольку большая часть такой генерации не подлежит диспетчеризации – ее невозможно контролировать. Ветровые электростанции производят электроэнергию только тогда, когда дует ветер, и ровно столько, сколько он дует. Если нет ветра, то нет разницы, установлена ​​1000 мегаватт или один мегаватт. То же самое и с солнцем.

И проблема в том, что не всегда дует ветер, а солнце не всегда светит тогда, когда нужно. В результате возникают колебания предложения, не соответствующие спросу.

Это фиксируется через механизм биржи – биржа создана таким образом, что самая дешевая электроэнергия заменяет самую дорогую, обеспечивая ровно столько электроэнергии, сколько нам необходимо.

Почему Латвия должна быть на этой бирже?

Биржа гарантирует, что у нас будет постоянно необходимое нам количество электроэнергии и что мы сможем принимать самые выгодные предложения со всей торговой площадки биржи, какими бы они ни были физически доступными нам в любой конкретный момент.

Как работает эта система?

Рынок электроэнергии работает немного иначе, чем наш обычный рынок, на котором мы делаем покупки каждый день. Если мы хотим купить на рынке необходимое нам количество картофеля, скажем, 3 кг - но только 1 килограмм можно купить за 1 евро, еще один килограмм можно купить за 2 евро, все остальные просят 3 евро или еще больше, тогда нам придется купить оставшийся килограмм за 3 евро, в результате чего мы купим 3 килограмма за 6 евро, и окажется, что картошка обошлось нам в 2 евро за килограмм.

А вот с формированием цены на электроэнергию дело обстоит иначе. На бирже электроэнергии каждый день проводятся торги – участники рынка подают свои предложения купли-продажи. Оператор обмена определяет объем, необходимый для потребления, а затем выстраивает предложения производителей в порядке цены - сначала самое дешевое, затем следующее подешевле и так до тех пор, пока не будет достигнут объем, необходимый для потребления. И последняя цена производителя, необходимая для покрытия этого потребления, определяет рыночную цену электроэнергии. Например, с картофелем это будет три евро за килограмм.

С картошкой понятно, но как насчет электричества?

Например, для покрытия необходимого рыночного потребления необходимы три предложения от производителей - самое дешевое - 100 евро/мегаватт-час, следующее самое дешевое - 200 евро/мегаватт-час, следующее - 300 евро/мегаватт-час. Тогда рыночная цена будет определена как для «последнего» производителя, которому еще нужно собрать всю сумму, необходимую для потребления – в данном случае 300 евро. И эта цена будет заплачена всем производителям.

Кому-то такое решение может показаться странным, даже несправедливым – почему всем платить такую цену?

Согласен, чтобы увидеть логику этого механизма, надо смотреть шире - чтобы заработать эту цену, производитель должен быть в числе самых дешевых - чтобы выйти на рынок со своим предложением, значит ему приходится конкурировать с самыми низкими ценами. В результате полученная рыночная цена также может быть ниже. Кроме того, если цена закрытия производителя выше, чем она могла бы быть обеспечена другими решениями, это создает для рынка мотивацию инвестировать в новые, более эффективные производственные мощности, тем самым создается рыночный механизм – чем эффективнее производитель, тем больше вы сможете заработать – создает у участников рынка мотивацию стать более эффективными. Это обеспечит максимально низкие цены на электроэнергию и более стабильную работу рынка в долгосрочной перспективе. Хотя в краткосрочной перспективе может показаться наоборот, и иногда так и есть.

Потому что, особенно с учетом растущей нестабильной доли генерации из возобновляемых источников, было бы разумно подумать о модификации существующей модели рынка электроэнергии в соответствии с новыми задачами – предвидением рыночных ситуаций и колебаний, которые можно было бы покрыть с помощью такой электроэнергии. рыночный механизм. А какие ситуации следует решать по-другому - например, через службу системной безопасности, когда необходимая мощность приобретается вне рынка электроэнергии, чтобы она не влияла на всю рыночную цену электроэнергии, а при покупке ее как системной услуги - через рынок системных услуг. Эта высокая цена будет выплачиваться только конкретному производителю, а не всему рынку электроэнергии.

Описанный выше рыночный механизм достаточно эффективно регулирует ситуацию на большинстве рынков, когда можно обеспечить рыночный баланс при наличии на рынке полуэффективных генерирующих мощностей. Однако в определенных ситуациях, когда формируется выраженный дисбаланс спроса и предложения, это может непропорционально и неоправданно увеличивать цену рынка электроэнергии, которую должны платить все потребители. Например, с наступлением так называемого периода голода, когда объёмы выработки «традиционной энергии» в регионе падают, поскольку особенно это касается генерации из возобновляемых источников энергии – ветер не дует, не светит солнце, мало воды притока для покрытия необходимого потребления, может возникнуть необходимость закупать электроэнергию у производителей, которые, возможно, не производят годами, потому что они просто недостаточно эффективны для работы на рынке - например, какой-нибудь старый газ или угольная станция. Себестоимость производства такой станции может быть в десятки раз выше, чем у эффективной станции, представленной на рынке.

В существующей рыночной модели в такой ситуации рыночной ценой будет эта «последняя» цена производителя, которая может быть в десять раз выше рыночной цены, которая может быть в десять раз выше рыночной цены, как было бы, если бы этот объем был приобретен за пределами рынка электроэнергии в качестве услуги по обеспечению безопасности системы - таким образом, эта высокая цена была бы уплачена только этому поставщику услуг, а не всем участникам рынка. И в этой ситуации было бы и справедливо, и экономически оправдано давать всем должным образом обоснованные рыночные сигналы.

Подобные ситуации с пиками цен мы сталкивались уже в этом году, когда рыночная цена за мегаватт-час исчислялась тысячами (!), хотя при правильном структурировании работы рынка она могла быть в десять раз ниже.

Понятно, что сами участники рынка не станут инициаторами подобных изменений в рыночном механизме, поскольку это лишит их возможности «супербинго» — здесь инициатива должна исходить от политиков.

Об этом стоило бы подумать вовремя, потому что в будущем доля недиспетчерских мощностей (солнечных, ветровых) в системе значительно увеличится. Эти мощности вытеснят других производителей, мощности которых можно диспетчеризировать (например, газовые электростанции), поскольку солнечная и ветровая энергия (в отличие от газа) доступны бесплатно, поэтому текущие производственные затраты этих электростанций будут ниже, что даст им возможность работать в рынке и зарабатывайте по более низкой цене. В эти периоды времени мы, как потребители, можем наслаждаться более низкими ценами на электроэнергию. Однако в моменты «голодного полюса» нам придется покупать электроэнергию у станций, которые были вытеснены с рынка солнцем и ветром и которые попытаются компенсировать это своими ценовыми пиками. Поэтому очень важно позаботиться о правильной модели рынка, адекватно работающей в этих новых условиях - обеспечивающей экономически обоснованный и справедливый механизм ценообразования во всех ситуациях.

Такая модель рынка при существующих рыночных тенденциях обеспечит нам долгосрочное и стабильное снижение средней цены рынка электроэнергии.