Южная магистраль, соединяющая Южный мост и Виенибас гатве, разумеется, нужна и уже давно. В уходящем году Рижская дума решила ее наконец построить.

Чтобы реализовать проект, столичные власти собираются взять кредит на сумму в 92 млн евро с рассрочкой платежа на 30 лет и отсрочкой начала платежей на 3 года.

Представители департамента не смогли пояснить, какой в итоге может быть сумма и проценты по ней, так как это будет зависеть от договора с конкретным финансовым учреждением.

По нашим подсчетам, при неблагоприятных сценариях развития, сумма может составить порядка 150 миллионов. Но через 30 лет никого из тех, кто принимал решение, это интересовать уже не будет.

Все строительство этого отрезка Южной магистрали оценивается в 123 млн. Из них 60 млн может составить европейское софинансирование, а доля Рижской думы – 63 млн евро.

После завершения строительства из европейских фондов может быть выделено (а может и не быть выделено) дополнительное финансирование в сумме 11 млн евро, что сможет позволить уменьшить затраченную долю рижского финансирования.

Если говорить о проекте Южной магистрали в целом, то изначально, когда всё начиналось еще в 2004 году, предполагалось, что она пройдет по улице Каздангас и соединится Улманя гатве, затем – что соединится с автодорогой Р122, ведущей в аэропорт.

С тех пор Марупе все поля застроил и «кольца» не будет. Чтобы с Южной магистрали попасть на Вентспилсское и Лиепайское шоссе, машинам придется по Виенибас гатве возвращаться в Ригу, делать левый поворот на Улманя гатве и ехать дальше по Юрмальской трассе.

Или второй вариант: их вынудят ехать не по Улманя гатве, а по Рижской окружной автодороге.