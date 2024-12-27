Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отдавать деньги будут наши внуки: в Риге начали строить Южную магистраль 2 2734

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Отдавать деньги будут наши внуки: в Риге начали строить Южную магистраль
ФОТО: LETA

Южная магистраль, соединяющая Южный мост и Виенибас гатве, разумеется, нужна и уже давно. В уходящем году Рижская дума решила ее наконец построить.

Чтобы реализовать проект, столичные власти собираются взять кредит на сумму в 92 млн евро с рассрочкой платежа на 30 лет и отсрочкой начала платежей на 3 года.

Представители департамента не смогли пояснить, какой в итоге может быть сумма и проценты по ней, так как это будет зависеть от договора с конкретным финансовым учреждением.

По нашим подсчетам, при неблагоприятных сценариях развития, сумма может составить порядка 150 миллионов. Но через 30 лет никого из тех, кто принимал решение, это интересовать уже не будет.

Все строительство этого отрезка Южной магистрали оценивается в 123 млн. Из них 60 млн может составить европейское софинансирование, а доля Рижской думы – 63 млн евро.

После завершения строительства из европейских фондов может быть выделено (а может и не быть выделено) дополнительное финансирование в сумме 11 млн евро, что сможет позволить уменьшить затраченную долю рижского финансирования.

Если говорить о проекте Южной магистрали в целом, то изначально, когда всё начиналось еще в 2004 году, предполагалось, что она пройдет по улице Каздангас и соединится Улманя гатве, затем – что соединится с автодорогой Р122, ведущей в аэропорт.

С тех пор Марупе все поля застроил и «кольца» не будет. Чтобы с Южной магистрали попасть на Вентспилсское и Лиепайское шоссе, машинам придется по Виенибас гатве возвращаться в Ригу, делать левый поворот на Улманя гатве и ехать дальше по Юрмальской трассе.

Или второй вариант: их вынудят ехать не по Улманя гатве, а по Рижской окружной автодороге.

×
Читайте нас также:
#проекты #южный мост
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
3
0
0
19
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео