Несмотря на постоянно растущий объем безналичных расчетов, количество платежей наличными в еврозоне и в этом году оставалось значительным, и особенно это касается платежей на небольшие суммы и между частными лицами, пишет Diena.

Наличные используются в 52% случаев при платежах в местах торговли (в 2022 году - 59%). Однако по сумме платежей доминируют расчетные карты - 45% (в 2022 году - 46%), далее следуют наличные - 39% (в 2022 году - 42%) и мобильные приложения - 7% (в 2022 году - 4%).

Рост безналичных расчетов происходит за счет увеличения объема онлайн-платежей: на них приходится 21% ежедневных платежей потребителей по количеству и 36% по сумме (в 2022 году соответственно 17% и 28%). По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), карты являются наиболее часто используемым средством онлайн-платежей, за ними следуют электронные кошельки и мобильные приложения.

Больше всего доля онлайн-платежей в Литве (29%), Хорватии (28%) и Австрии (28%), а по сумме - в Эстонии (50%) и Хорватии (47%).

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Латвии - 25% повседневных платежей латвийцы совершают онлайн (в 2019 году - 7%).

Наиболее консервативны в этом плане немцы, которые предпочитают в основном наличные деньги. Немецкие потребители используют онлайн-платежи лишь в 7% случаев (в 2019 году - 3%), а по сумме их доля составляет 15%.

Исследование ЕЦБ показало, что молодые люди чаще, чем другие возрастные группы, пользуются онлайн-платежами. Доля онлайн-платежей в повседневных расчетах людей младше 40 лет составляет 26%, тогда как среди потребителей в возрасте 65 лет и старше - 16%.