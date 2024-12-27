Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Financial Times: экономика РФ «может протянуть так два-три года» 2 1220

Бизнес
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Инфляция больно бьет по малообеспеченным слоям общества.

Инфляция больно бьет по малообеспеченным слоям общества.

По плану правительства, вставшая на военные рельсы экономика вновь начнет ускоряться уже в 2026 году.

Российскую экономику в 2025 году ждет замедление темпов роста примерно вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин. В этом году, по словам Путина, российский ВВП прибавит под 4%, а в следующем рост замедлится до 2-2,5%, по оценкам Минэкономразвития.

«Мы не планируем, что он (экономический рост) будет таким же, как в этом году. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен», — заявил Путин (его цитирует «Интерфакс»).

Он добавил, что ключевой задачей на следующий год для властей станет «стабилизация инфляции», которая разогналась до максимума почти за два года (9,7%, по последным данным МЭР), несмотря на повышение ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 лет уровня.

«Конечно, чем больше — тем лучше, казалось бы, — сказал Путин, имея в виду экономический рост. — Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге, при игре в долгую, может нанести нам ущерб».

По плану правительства, вставшая на военные рельсы экономика вновь начнет ускоряться уже в 2026 году: темпы роста ВВП достигнут 2,6%, затем 2,8% — в 2027-м и по 3% в среднем в 2028–2030 гг.

Однако российские бизнес-элиты не верят в достижимость этих цифр, выяснил Bloomberg по итогам интервью с несколькими миллиардерами и магнатами, контролирующими ключевые предприятия РФ, где трудоустроены сотни тысяч человек. В российской экономике происходят удручающие изменения, считают они: уход западных компаний привел к деградации производственной базы, главным образом в машиностроении и технологических отраслях. Замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну усиливает кадровый голод.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году темпы экономического роста в России замедлятся втрое, до 1,3%, а к концу десятилетия упадут до ничтожных 1% в год. По прогнозу российского ЦБ, в 2025 году экономика прибавит лишь 0,5–1%, а рост частного потребления и инвестиций могут обнулиться.

Накачанная триллионными расходами на гособоронзаказ и выплаты завербованным на войну гражданам, экономика близка к точке перелома: по данным Росстата, прибыли российских компаний в январе–октябре обвалились на 17%, резко выросли просрочки платежей контрагентам, а обвал перевозок грузов по железной дороге стал рекордным за последние 16 лет.

Впервые за четверть века убыточным стал «Газпром», с резким падением экспорта столкнулись металлурги, в многомиллиардные убытки скатились угольные компании, из-за чего аналитики Минэнерго предупредили об угрозе банкротства всей отрасли.

Повышение ставки ЦБ в ответ на угрозу инфляции сулит России «вал банкротств» в секторах от строительства до промышленности из-за неподъемных расходов на обслуживание долга, предупреждали в декабре эксперты близкого Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Хотя Путин публично продолжает бравировать якобы победой над западными санкциями, на деле в Кремле растет обеспокоенность насчет того, как долго экономика сможет протянуть в военном режиме, рассказал Financial Times бывший высокопоставленный чиновник правительства.

Путин «может протянуть так два-три года», говорит источник FT: «Но он знает, что экономика не может расти при таких процентных ставках. Это катастрофа». Мрачные перспективы экономики, по словам собеседника FT, могут вынудить Путина завершить войну. «Он знает, что СССР рухнул из-за гонки вооружений и неэффективного управления экономикой», — добавляет источник издания.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    27-го декабря

    "«стабилизация инфляции», которая разогналась до максимума почти за два года (9,7%, по последным данным МЭР), несмотря на повышение ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 лет уровня." ВВП, похоже, делает очень тонкий намек ЦБ. Ибо правильно было бы сказать не "несмотря на повышение ставки ЦБ РФ", а "благодаря повышению ставки ЦБ РФ". Кто же "благодарить" будет в такой ситуации. Заметим - даже в этих условиях - рост 4%. А если рычаг со ставкой повернуть в другую сторону? "Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен», — заявил Путин". т.е. надо полагать, они ещё "не начинали"?!

    0
    1
  • А
    Андрей
    27-го декабря

    "а к концу десятилетия упадут до ничтожных 1% в год" Financial Times скромно умалчивает что творится с экономикой США, Великобритании, стран Европы (об экономике ЕС говорить не возможно, ибо это не интегрированное образование, а сборная солянка экономик отдельных стран).

    А вообще, ещё 2-3 Арестовича, и мировой экономики в прежнем виде (как мы её знали в последние лет 30-40-50) вообще не будет.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве
Изображение к статье: Благодаря низким налогам дизель в Эстонии дешевле, чем в Латвии и Литве
Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Изображение к статье: Mars покупает производителя Pringles за 36 млрд долларов США
Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Изображение к статье: Латвия «закрывает двери» для нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь
Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году
Изображение к статье: При таком пейзаже и цена соответственная, Иконка видео
Чашечка кофе в Дубае может обойтись в 680 USD 186
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран. Иконка видео
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру 453
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 307
Изображение к статье: Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад
Лучшей постройкой года в Латвии назван деревянный детский сад 1 530

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 23
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 7
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео