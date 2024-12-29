«Латвийская почта» раскрыла секрет, что реальная инфляция в Латвии в десять раз превышает официальную

Накануне Нового года государственное предприятие «Латвийская почта» (ЛП) объявило о повышении своих тарифов на 39% в соответствии с увеличением операционных расходов предприятия за два года, о чем сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ), определив общую инфляцию на уровне 3,14%, пишет Неаткарига.

Перед началом года оценка прошедшего года совпадает с отправкой рождественских и новогодних поздравлений, поэтому заявление ЛП о повышении тарифов похоже на пощечину. Что еще, как не заявление ЛП, должно открыть людям глаза на то, что данные по инфляции, предоставляемые государственными органами, являются полной ложью, которая, в свою очередь, несет в себе ложь о валовом внутреннем продукте (ВВП) и его взаимосвязи с дефицитом бюджета следующего года и накоплениями государственного долга.

Подобные разоблачения позволяют легче понять как распределение денег в государственном бюджете на следующий год, так и процесс принятия этого бюджета, который был начат невыбором президента Банка Латвии, а также включал в себя резонансные заявления премьер-министра Эвики Силини.

**Самая дешевая услуга становится дороже на 40% **

ЛП использовала предпоследний рабочий день в ушедшем 2024 году и 27 декабря разослала уведомление о том, что «с 1 января 2025 года тарифы универсальной почтовой услуги (УПУ), утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ), изменятся».

«Изменения тарифов связаны с изменением привычек клиентов, сокращением объёмов традиционной почты, ростом транспортных и логистических издержек, ростом цен на энергоресурсы и увеличением зарплат сотрудников. В тарифы УПУ также включены затраты на содержание сети из 155 почтовых отделений. (...) Действующие тарифы действовали с начала 2023 года и не менялись в течение двух лет».

Так что же это за изменения тарифов? Как обычно в таких случаях, меняется не только размер тарифов, но и их структура. Опустим сравнение старой и новой структуры, а остановимся на главном – сколько стоит сейчас и сколько будет стоить с 1 января отправить обычное письмо с поздравительной открыткой или послание на пару страниц в пределах веса отправления до 20 грамм. Давайте посмотрим на марку производства ЛП с рождественской картинкой. На ней четко видно указание 2024 года и цену 1,65 евро, когда еще можно было отправить рождественское поздравление по этой цене, что, к слову, еще можно сделать до конца года. Сравним эту цену с 2,30 евро, узнав, сколько придется заплатить за доставку того же письма по территории Латвии через пару дней. Далее, необходимы начальные школьные знания арифметики, чтобы перевести прибавку от евро в процент: 2,30х100/1,65=139,4%, что можно выразить словами как повышение цен на 40%.

Почта поднимает цены и удивляется нехватке клиентов

Объяснение ЛП состоит из двух компонентов. Почта указывает на снижение объёмов отправок, что логично вытекает из предыдущего решения ЛП 2023 года о повышении цен на доставку писем. Таким образом, ЛП инициировала самостоятельное движение по повышению цен. Когда цена доставки самого простого письма будет повышена до 5 евро, ЛП будет жаловаться, что содержание оборудования и сотрудников для сбора, сортировки и доставки каждого оставшегося письма обходится в среднем в 10 евро; и когда цена самой дешевой марки составит 50 евро, ЛП оправдает и повышение ее цены до 100 евро.

Почта убегает от опасной темы снижения объемов услуг ЛП из-за роста цен на свои услуги и перечисляет «увеличение транспортных и логистических издержек, рост цен на энергоресурсы и увеличение заработной платы сотрудников», которые находятся вне ответственности ЛП.

**Цены почти одинаковые два года **

Сразу обратимся к базе данных ЦСУ, которая показывает инфляцию в ЛП в указанный период с января 2023 года по ноябрь 2024 года. Присмотревшись, у ЦСУ пока нет данных об общей инфляции в 2023 и 2024 годах, потому что эти годы еще не прошли - декабрь этого года еще не закончился, но можно поставить голову на отсечение, что ни 100-процентную, ни даже 10-процентную инфляцию ЦСУ в декабре не раскроет и общая инфляция 2х12=24 месяца будет мало отличаться от уже рассчитанной инфляции за 23 месяца.

В конкретном случае следует использовать таблицу индекса потребительских цен ЦСУ PCI030m, в которой индекс цен в начале отчетного периода, указанного ЛП в январе 2023 года, составлял 26 975, а конечный индекс в ноябре этого года составлял 27 823. Остается повторить уже использованную формулу для выражения прироста тарифов ЛП в процентах и вычислить, что 27823х100/26975=103,14%, что означает рост цен на 3,14%. Таким образом рассчитанный ЦСУ рост расходов шел более чем в десять раз медленнее, чем рассчитанный ЛП и утвержденный КРОУ. Речь тут не о десятых долях процента и о десяти процентах, а в десять раз меньше!

Люди и компании платят одинаково за многие вещи

Следует избегать возможных попыток сделать вид, что инфляция и расходы учреждения – это совсем разные вещи. Нет, это, по сути, то же самое. Нет такого «увеличения транспортных и логистических издержек», которое было бы совершенно разным для почты и для любого человека или семьи. Почтовые грузовики заправляются в тех же бензобаках, что и другие автомобили; и ремонтируются по аналогичным ценам и т. д. Если у кого и есть преимущества в этом плане, так это у ЛП как крупного заказчика топлива или обслуживания автомобилей, расходы которого должны расти медленнее, чем расходы отдельных потребителей. То же касается и повышения цен на энергоресурсы на том участке, где на бирже рассчитывается стартовая цена электроэнергии и к ней прибавляются налоги и тарифы на передачу и распределение. Затраты на содержание сети из 155 почтовых отделений, упомянутых в ЛП, формируются так же, как и любые другие, включая затраты на управление жилыми помещениями с одинаковыми тарифами на теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора.

В формуле инфляции действительно нет такого показателя, как рост заработной платы сотрудников, но в действительности и в этом случае увеличение расходов ЛП как работодателя на наем сотрудников неразрывно связано с увеличением расходов на питание и жилье, затраты на техническое обслуживание, необходимые для выживания. Если ЛП и была вынуждена за пару лет поднять зарплаты низкооплачиваемым почтальонам более чем на несколько процентов, то только потому, что цены на самые дешевые колбасы в латвийских магазинах выросли не на 3%, а примерно на 30%.

**Данные статистиков коллективно и публично игнорируются **

Было бы неправильно представлять ЛП виновником, раскрывшим самую важную государственную тайну Латвии. Почта поступила так же, как и все другие государственные учреждения, которым приходится рассчитывать на увеличение расходов не на несколько, а на несколько десятков процентов в предыдущие годы и ровно на то же самое в следующем году. Например, 24 октября газета "Неаткарига" пересказала обеспокоенность руководителя Департамента по делам гражданства и миграции Майры Розе, которую она высказала членам Сейма по поводу проекта госбюджета на 2025 год, который в то время все еще разрабатывался в Сейме.

Ей пообещали и дали дополнительно 1,9 миллиона евро на повышение заработной платы работникам, что обеспечило средний рост зарплат в учреждении на 5,6%, поскольку и учреждение, и члены Сейма согласились, что обещанное повышение зарплат на 2,6% не сможет заставить людей работать госслужащими. До конца этого года 2,6% были выше 12-месячной инфляции, которая, по оценкам ЦСУ, составляла от 0,4% до 1,4%. Если бы это было реально, то госслужащих можно было бы заставить принять надбавки к зарплате в размере около 2,6%, что обеспечило бы хоть и скромный, но все же рост благосостояния. Но все понимали, что реальная инфляция намного выше и даже при увеличении денежной массы на 5,6% Розе придется очень филигранно маневрировать, чтобы сохранить учреждение в состоянии, способном функционировать.

**Как закручивается спираль инфляции **

УДГМ служит наглядным примером того, как раскручивается спираль инфляции, поскольку это учреждение получило разрешение очень быстро поднимать паспортные, визовые сборы. выдача документов, в обмен получив повышенных тарифов ЛП за пересылку документов в бумажном формате. Переход на электронный документооборот означает, что уже Латвийский центр радио и телевидения ворует деньги у УДГМ. УДГМ, как и ЛП, должно содержать помещения по всей стране и платить за них все более высокую арендную плату и коммунальные платежи, чтобы у собственников и управляющих зданиями были деньги на оплату госпошлины УДГМ за выдачу паспортов, оформление гастарбайтеров и т.п.

Реальная инфляция в Латвии значительно превышает 2-3% в год. Реальный ВВП снижается, потому что статистики не могут и не хотят рассчитывать компонент реальной инфляции на основе роста ВВП в фактических ценах, завышенных инфляцией, и сравнивать ВВП в действительно сопоставимых ценах. Опубликованный в «Неаткариге» прогноз Ивара Годманиса от 28 декабря 2022 года о том, что снижение инфляции будет идти вместе с ВВП, сбывается. Здесь не говорится, что инфляция сейчас такая же высокая, как в 2022 году. Снизившись с 20% до 10%, она снизила ВВП на 5-10%. Реальная инфляция несколько удерживает доходы государственного бюджета в виде процентных платежей от легально проводимых операций в стране. Если все государственные учреждения и чиновники демонстративно игнорируют десятикратную разницу между официальной инфляцией и установленным государством повышением цен, то это сейчас практика всего Евросоюза.