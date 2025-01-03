Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

Стоимость газа на торгах в Европе 2 января достигала 50,3 евро за мегаватт-час - этом максимум с октября 2023-го. Топливо подорожало на фоне остановки транзита российского газа через Украину и сбоя на заводе в Норвегии, пишет DW .

Стоимость газа на торгах в Европе в четверг, 2 января, в первый торговый день 2025 года, достигала 50,3 евро за мегаватт-час (около 526 евро за 1 тыс. куб. м), сообщило агентство Bloomberg. Это самый высокий уровень цен на голубое топливо с октября 2023-го.

Рост цен на газ агентство объясняет сочетанием трех факторов. Первый - это остановка российским "Газпромом" транзита газа в Европу через Украину. Вторая причина - то, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в норвежском городе Хаммерфест приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора. Наконец, третьим фактором стала холодная погода на севере Европы, из-за которой в регионе увеличился расход газа на отопление.

"Сокращение поставок (СПГ из Норвегии. - Ред.) на этой неделе может спровоцировать более быстрый отток из хранилищ, которые служат буфером. Запасы по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинал назревать", - пишет Bloomberg.

Тем не менее Европейская комиссия заявила, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет благодаря "эффективной подготовительной работе и координации как в регионе, так и за его пределами". "Поставки газа гарантированы по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и за счет отбора из хранилищ", - сообщается на сайте органа исполнительной власти ЕС.