Может ли решение Украины о приостановке транзита российского газа повлиять на энергоснабжение Латвии?

Решение Украины о приостановке транзита российского газа не влияет на энергоснабжение Латвии, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

В министрестве подчеркивают, что Латвия, как Литва и Эстония, значительную часть необходимого для потребления природного газа получает из Инчукалнского подземного хранилища природного газа, а также из СПГ-терминалов.

Влияние на цены на природный газ - минимальное: цены варьируются от 48 до 51 евро за мегаватт-час, отметили представители МКЭ.

Согласно информации Европейской комиссии, прерванный Украиной транзит природного газа в страны Евросоюза не оказал значительного влияния на энергоснабжение ни стран Евросоюза, ни Украины.

Кроме того, в Еврокомиссии подчеркивают, что имеются достаточные мощности, чтобы в случае необходимости обеспечить дополнительные объемы в направлении с запада на восток, добавили в МКЭ.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что 1 января Украина приостановила транзит российского газа.