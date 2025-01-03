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Может ли решение Украины о приостановке транзита российского газа повлиять на энергоснабжение Латвии? 2

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Может ли решение Украины о приостановке транзита российского газа повлиять на энергоснабжение Латвии?

Решение Украины о приостановке транзита российского газа не влияет на энергоснабжение Латвии, сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

В министрестве подчеркивают, что Латвия, как Литва и Эстония, значительную часть необходимого для потребления природного газа получает из Инчукалнского подземного хранилища природного газа, а также из СПГ-терминалов.

Влияние на цены на природный газ - минимальное: цены варьируются от 48 до 51 евро за мегаватт-час, отметили представители МКЭ.

Согласно информации Европейской комиссии, прерванный Украиной транзит природного газа в страны Евросоюза не оказал значительного влияния на энергоснабжение ни стран Евросоюза, ни Украины.

Кроме того, в Еврокомиссии подчеркивают, что имеются достаточные мощности, чтобы в случае необходимости обеспечить дополнительные объемы в направлении с запада на восток, добавили в МКЭ.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что 1 января Украина приостановила транзит российского газа.

#газ
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    3-го января

    "Латвия, как Литва и Эстония, значительную часть необходимого для потребления природного газа получает из Инчукалнского подземного хранилища природного газа" - в Министерстве не знают чем хранилище отличается от месторождения? Тогда неудивительно, что они ничего не понимают о влиянии транзита российского газа на его цену в ЛР.

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  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Латвии вообще ни чего ни может повлиять кроме в долг взять в Европе наша экономика ни потопляема пока печатуют еврооор

    11
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