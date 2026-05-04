Операция «Свобода»: США отправляют 15 тысяч военных и 100 самолетов в Ормузский пролив 0 243

Дата публикации: 04.05.2026
CENTCOM объявило о запуске операции «Свобода» для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив. В миссии задействуют эсминцы, более 100 самолётов и около 15 тысяч военнослужащих.

Дословно из сообщения: "4 мая силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут поддержку операции "Свобода" с целью восстановления свободы судоходства для торгового флота через Ормузский пролив".

Центральное командование США отмечает, что будет выполнять миссию по указанию президента США Дональда Трампа, "будет оказывать поддержку торговым судам, которые стремятся свободно пройти через этот важный коридор международной торговли".

Военная поддержка США для проекта "Свобода" будет включать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многопрофильные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

Операция может усилить напряжённость в регионе: в Тегеран уже заявили, что расценят вмешательство США как нарушение перемирия, пишет bb.lv. Ситуация вокруг ключевого торгового маршрута остаётся крайне чувствительной и может повлиять на глобальную безопасность и поставки энергоресурсов.

