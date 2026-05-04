Бывший адвокат и соратник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, передает CNN со ссылкой на представителя Джулиани Теда Гудмана.

"Мэр Джулиани — боец, который с несгибаемой силой преодолевал все вызовы в своей жизни, и именно с такой же силой он борется и сейчас", - сообщает Гудман.

В заявлении Гудмана не указано, почему 81-летний Джулиани находится в больнице.

В пятницу Джулиани сказал зрителям своей программы America's Mayor Live на X, что "его голос немного подвёл, поэтому он не сможет говорить так громко, как обычно". Во время трансляции программы он кашлял.

Трамп написал в Truth Social, что Джулиани является "настоящим воином и лучшим мэром в истории Нью-Йорка". Он добавил, что Джулиани "находится в критическом состоянии".

Джулиани, бывший адвокат Трампа, чьё руководство Нью-Йорком после терактов 11 сентября 2001 года принесло ему прозвище "мэр Америки", столкнулся с рядом юридических и финансовых проблем после выборов 2020 года.

Он не признал себя виновным в уголовных обвинениях, выдвинутых против него штатом в связи со схемой подрыва выборов в Аризоне.

В прошлом июне Дональд Трамп назначил его в состав консультативного совета при Министерстве внутренней безопасности.

