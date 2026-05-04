Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка - в критическом состоянии 0 308

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка - в критическом состоянии

Бывший мэр Нью-Йорка и соратник Дональд Трамп, Руди Джулиани, госпитализирован и находится в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его представителя.

Бывший адвокат и соратник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, передает CNN со ссылкой на представителя Джулиани Теда Гудмана.

"Мэр Джулиани — боец, который с несгибаемой силой преодолевал все вызовы в своей жизни, и именно с такой же силой он борется и сейчас", - сообщает Гудман.

В заявлении Гудмана не указано, почему 81-летний Джулиани находится в больнице.

В пятницу Джулиани сказал зрителям своей программы America's Mayor Live на X, что "его голос немного подвёл, поэтому он не сможет говорить так громко, как обычно". Во время трансляции программы он кашлял.

Трамп написал в Truth Social, что Джулиани является "настоящим воином и лучшим мэром в истории Нью-Йорка". Он добавил, что Джулиани "находится в критическом состоянии".

Джулиани, бывший адвокат Трампа, чьё руководство Нью-Йорком после терактов 11 сентября 2001 года принесло ему прозвище "мэр Америки", столкнулся с рядом юридических и финансовых проблем после выборов 2020 года.

Он не признал себя виновным в уголовных обвинениях, выдвинутых против него штатом в связи со схемой подрыва выборов в Аризоне.

В прошлом июне Дональд Трамп назначил его в состав консультативного совета при Министерстве внутренней безопасности.

Причины госпитализации не раскрываются.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео