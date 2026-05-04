Каждый раз, когда прихощится читать об очередных случаях коррупции и безтолковости нашей власти, на ум приходит "и эти люди запрещают нам покупать алкоголь после восьми вечера"? Тем временем в сети разгорелась дискуссия о пользе и вреде такого запрета.

Ее начал пользователь сети Х Balanda:

Что сейчас произошло с теми, кто в панике рвал на себе волосы из-за того, что алкоголь будут продавать только до 20:00? Вы ещё живы? Стали трезвенниками или спились от стресса?

Kaspars Zariņš: Теперь получается, что вместо того чтобы купить где-то две-три, можно взять четыре-пять… Не знаю, я спрашиваю!

Dagnis Isaks: Разве не правильный вопрос — снизилось потребление алкоголя или нет? Предыдущие ограничения были полностью неэффективны, так зачем делать одно и то же?

Meža strazds: Всегда найдутся люди, которые радуются новым запретам и даже получают от них удовольствие, не задумываясь, есть ли в этом смысл. Печально.

Inga Springe Nepareizā: Ограничения на продажу алкоголя по вечерам оказывают разрушительное влияние на рождаемость.

Aivars Jūrkalns: В запрете алкоголя видят ТОЛЬКО алкоголь, а не подготовку общества к новому порядку ЕС и контролю с идиотскими и всё более жёсткими ограничениями с каждым следующим шагом.