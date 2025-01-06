Baltijas balss logotype
Продается 4-й по пассажиропотоку аэропорт России 0 2

Бизнес
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Домодедово отжали у его бывших владельцев.

Домодедово отжали у его бывших владельцев.

Бывшие собственники объекта лишились права им владеть по решению прокуратуры.

Аэропорт Домодедово, изъятый в пользу государства, будет выставлен ⁠на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года, сообщили российские ⁠агентства со ссылкой на министра финансов ⁠РФ Антона Силуанова.

Потенциальные инвесторы уже ⁠есть, сказал он, но не ‌назвал их.

В июне Арбитражный суд ‍Московской области по иску Генпрокуратуры ‌РФ изъял в пользу государства все активы московского аэропорта Домодедово.

1280px-Domodedovo-terminal.jpg

В сентябре Силуанов говорил, ⁠что аэропорт стоит ‍в плане приватизации 2025 года ‌и покупатель уже есть.

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также ряду компаний, владеющих ‍активами ‍аэропорта, потребовав признать недействительными сделки о приватизации ‍активов, в результате которых, по мнению прокуроров, над стратегическим активом ⁠был установлен контроль иностранных лиц.

Международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова — международный аэропорт федерального значения[5], один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, является четвёртым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва). Расположен на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы, в 22 километрах от МКАД. Официальное название — «Москва (Домодедово)» имени Михаила Ломоносова.

Обслуживает регулярные рейсы по России, также в Европу, Азию и Африку и является московским хабом глобального альянса Oneworld и в частности второй по величине пассажиропотока авиакомпании России — S7 Airlines. Входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.

#суд #аэропорт #авиация #приватизация #прокуратура #продажа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео