airBaltic придется вернуть пассажирам более миллиона евро

Латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» придется вернуть пассажирам, которые потребовали возврат денег за билеты на отмененные рейсы в летний сезон, более одного миллиона евро, заявил в интервью агентству LETA председатель правления «airBaltic» Мартин Гаусс.

Он пояснил, что сумма касается денег, которые некоторые пассажиры запросили в виде возврата наличными или подарочного сертификата.

Гаусс сравнил эту сумму с тем, сколько «airBaltic» зарабатывает за один день на новых бронированиях. «Таким образом, финансово авиакомпания может легко справиться с этим, несмотря на спекуляции некоторых людей, утверждавших, что это усложняет наше положение. Нет, совсем нет. Это стандартный бизнес», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, уведомлены ли все пассажиры об отмененных рейсах, Гаусс отметил, что процесс идет, однако почти все затронутые пассажиры уже обслужены.

«Мы говорим о рейсах летнего сезона. Поэтому возможно, что кто-то, у кого рейс в сентябре, еще не ответил на наши письма, поскольку это пока не является для людей приоритетом», — пояснил он.

Руководитель «airBaltic» подчеркнул, что каждый пассажир должен быть обслужен индивидуально. «Если у вас есть билет, и мы вам сообщаем, что „airBaltic“ не может лететь, вы ожидаете, что с вами свяжутся лично. И агенты кол-центра „airBaltic“ работают с каждым пассажиром над индивидуальными потребностями», — сказал Гаусс.

По его словам, если «airBaltic» может предложить другую дату рейса, билет переназначается. Если пассажир выбирает другой пункт назначения, компания это организует или возвращает деньги.

«Если кто-то бронировал через туристическое агентство, то агентство связывается с пассажиром, и тогда „airBaltic“ возвращает деньги», — добавил Гаусс.

Он резюмировал, что существует множество способов решения ситуации с отмененными рейсами, однако в бизнесе авиакомпаний такие случаи нередки.

«То, что „airBaltic“ отменяет более 4000 рейсов, что затронет 50 000 пассажиров, для авиакомпании нашего размера — нормальное явление. Если вспомнить время пандемии, „airBaltic“ отменила рейсы для 800 000 пассажиров, и мы вернули им 80 миллионов евро. И мы сделали это, так как были вынуждены прекратить полеты на 62 дня», — отметил Гаусс.

Он также признал, что эта ситуация неприятна, и авиакомпания приносит извинения пострадавшим пассажирам, но, по его мнению, влияние не столь значительное и в настоящее время несоразмерно преувеличено.

Ранее агентство LETA сообщало, что в понедельник, 6 января, правящая коалиция не приняла решения о требовании замены председателя правления «airBaltic» Гаусса, решив дождаться решений собрания акционеров.

На собрании акционеров «airBaltic», запланированном на 21 января, предполагается оценить работу совета компании, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс в социальных сетях.