Опять нужны деньги?

"Wizz Air" также заявила, что примерно 40 самолетов флота компании останутся на земле вплоть до 2026 года. Согласно последним доступным публичным отчетам (за третий квартал 2024 года) и оценкам "CBL Asset Management", сегмент аренды самолетов (wet lease) более рентабелен по сравнению с бизнесом в сфере авиаперевозок с использованием собственного флота.

В связи с этим экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис отметил, что, как бы это ни было неприятно для клиентов "airBaltic", решение об оптимизации графика полетов все же понятно и необходимо. Напомним, что в предстоящий летний сезон "airBaltic" отменила 4670 полетов, прекратив полеты по 19 маршрутам и сократив частоту рейсов по 21 маршруту, а в качестве причины назвала непредвиденные задержки в обслуживании двигателей, которое обеспечивает их производитель "Pratt & Whitney".

Отмена полетов влияет и на соседние страны - Эстонию и Литву. У "AirBaltic" в Таллиннском аэропорту - самая большая часть рынка, поэтому латвийская авиакомпания важна для сообщения соседнего государства с другими странами.

По замечанию эстонского авиаэксперта Свена Кукемелка в разговоре с эстонским общественным СМИ, самый заковыристый аспект этой ситуации в том, что нынешняя риторика в Латвии, призывающая привлечь правление авиакомпании к ответственности и наводящая на мысль, что государству, скорее всего, придется осуществить дополнительное вложение капитала в "airBaltic", вызывает вопросы у латвийских налогоплательщиков и политиков, в том числе о том, почему государственные средства Латвии используются для выполнения полетов из Таллина, Вильнюса, Тампере и др. В прошлом году "airBaltic" расширила сотрудничество с группой "Lufthansa" (в которую входят "Austrian Airlines", "Brussels Airlines", "Swiss" и др.) на ближайшие три года, сдав в аренду предприятию свои самолеты (21 самолет в течение трех лет) с летнего сезона этого года. Сейчас "AirBaltic" выполняет полеты на 49 самолетах "Airbus A220-300".

На этой неделе в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении глава "airBaltic" Мартин Гаусс среди прочего отметил, что вложенные в авиакомпанию миллионы евро, например, использовались для преодоления пандемии. "Последний раз, когда предприятие просило о дополнительном финансировании, был 2020 год - период "Covid-19". С тех пор мы не требовали дополнительных бюджетных денег", - сказал Гаусс. Но это не совсем так. В мае прошлого года "airBaltic" эмитировала облигации на сумму 340 млн евро с высокой процентной ставкой в размере 14,5%, из которых латвийское государство приобрело облигации на 50 млн евро (государство было готово вложить до 136 млн евро).