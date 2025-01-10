Baltijas balss logotype

Опять нужны деньги? 1

Бизнес
Дата публикации: 10.01.2025
LETA
Опять нужны деньги?

"AirBaltic" не единственная авиакомпания, столкнувшаяся с проблемами обслуживания двигателей и вынужденная отменить рейсы.

"Wizz Air" также заявила, что примерно 40 самолетов флота компании останутся на земле вплоть до 2026 года. Согласно последним доступным публичным отчетам (за третий квартал 2024 года) и оценкам "CBL Asset Management", сегмент аренды самолетов (wet lease) более рентабелен по сравнению с бизнесом в сфере авиаперевозок с использованием собственного флота.

В связи с этим экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис отметил, что, как бы это ни было неприятно для клиентов "airBaltic", решение об оптимизации графика полетов все же понятно и необходимо. Напомним, что в предстоящий летний сезон "airBaltic" отменила 4670 полетов, прекратив полеты по 19 маршрутам и сократив частоту рейсов по 21 маршруту, а в качестве причины назвала непредвиденные задержки в обслуживании двигателей, которое обеспечивает их производитель "Pratt & Whitney".

Отмена полетов влияет и на соседние страны - Эстонию и Литву. У "AirBaltic" в Таллиннском аэропорту - самая большая часть рынка, поэтому латвийская авиакомпания важна для сообщения соседнего государства с другими странами.

По замечанию эстонского авиаэксперта Свена Кукемелка в разговоре с эстонским общественным СМИ, самый заковыристый аспект этой ситуации в том, что нынешняя риторика в Латвии, призывающая привлечь правление авиакомпании к ответственности и наводящая на мысль, что государству, скорее всего, придется осуществить дополнительное вложение капитала в "airBaltic", вызывает вопросы у латвийских налогоплательщиков и политиков, в том числе о том, почему государственные средства Латвии используются для выполнения полетов из Таллина, Вильнюса, Тампере и др. В прошлом году "airBaltic" расширила сотрудничество с группой "Lufthansa" (в которую входят "Austrian Airlines", "Brussels Airlines", "Swiss" и др.) на ближайшие три года, сдав в аренду предприятию свои самолеты (21 самолет в течение трех лет) с летнего сезона этого года. Сейчас "AirBaltic" выполняет полеты на 49 самолетах "Airbus A220-300".

На этой неделе в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении глава "airBaltic" Мартин Гаусс среди прочего отметил, что вложенные в авиакомпанию миллионы евро, например, использовались для преодоления пандемии. "Последний раз, когда предприятие просило о дополнительном финансировании, был 2020 год - период "Covid-19". С тех пор мы не требовали дополнительных бюджетных денег", - сказал Гаусс. Но это не совсем так. В мае прошлого года "airBaltic" эмитировала облигации на сумму 340 млн евро с высокой процентной ставкой в размере 14,5%, из которых латвийское государство приобрело облигации на 50 млн евро (государство было готово вложить до 136 млн евро).

#airbaltic
0
15

Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    10-го января

    ... назвала непредвиденные задержки в обслуживании двигателей... Хм... А что по этому поводу написано в договоре о поставках? - если написано то, как оно на самом деле (короткий межрегламентный период работы двигателей) - то почему тогда "непредвиденные задержки"? - если этот период оказался (вдруг!) короче, прописанного в договоре, то почкму тогда не слышно ни претензий, ни рекламаций, ни штрафных санкций?
    Ох темнит Гавс... Темнит...

    6
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео