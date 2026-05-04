Отёки ног кажутся привычной проблемой, но в некоторых случаях они могут сигнализировать о серьёзной угрозе для жизни. Врачи предупреждают: если отёк появляется только на одной ноге и сопровождается болью или изменением цвета кожи, это может быть признаком тромбоза.

Отекают ноги. Казалось бы, что здесь такого, это случается у многих. Однако в некоторых случаях это состояние сигнализирует не о задержке жидкости в организме и даже не о проблемах с сердцем.

Всегда обращайте внимание, как и в каком именно месте отекают ваши ноги. Односторонний отек — это всегда тревожный знак и повод для срочного обращения к врачу.

По словам врача Александра Мясникова, если отекает только одна нога, это вряд ли говорит о какой-то общей причине — скорее всего, проблема в этой конкретной ноге. И главная опасность — тромбоз, риск отрыва тромба и внезапной смерти.

«Отекает нога, становится болезненной либо вся, либо по задней поверхности до подколенной ямки, иногда выше, до паха. […] Что значит, одна нога отекает? Это когда одна нога, если измерить сантиметром, на один сантиметр толще, чем другая. Казалось бы, один сантиметр, а уже надо насторожиться», — предупредил доктор Мясников в авторской программе на телеканале «Доктор».

Как добавил специалист, тромб может образоваться при длительном сидении — например, в самолете, за компьютером или в путешествии на машине. Также тромбоз возможен у лежачих больных или после операции, из-за чего врачи назначают носить некоторое время специальное компрессионное белье.

«Если врач обнаружит тромб, он назначит кроверазжижающие препараты. Они не растворят тромб, но предотвратят его рост и отрыв», — говорит Александр Мясников, уточнив, что тактика и длительность лечения будут зависеть от причины образования тромба.

Четыре признака тромба, который может убить

Тромб, или сгусток крови, сам по себе не растворяется и может стать смертельно опасным — в один момент оторваться, закупорить важный сосуд и блокировать кровоснабжение. Тромб — частая причина инсультов, инфарктов и внезапной смерти из-за тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

По словам врачей, потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге — это так называемый тромбоз глубоких вен. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), тромбоз может дать о себе знать следующими симптомами в руке или ноге — не игнорируйте их:

пульсирующая или схваткообразная боль;

припухлость;

покраснение;

тепло.

В зоне риска тромбоза глубоких вен прежде всего люди старше 60 лет, с лишним весом, сердечной недостаточностью или онкологическими заболеваниями, а также курильщики и женщины, принимающие противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ).

Односторонний отёк — это не безобидный симптом, а повод как можно скорее обратиться к врачу. Ранняя диагностика помогает предотвратить опасные осложнения, включая отрыв тромба. Игнорировать такие сигналы организма нельзя — своевременная реакция может спасти жизнь.