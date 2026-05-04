Война в Персидском заливе уже оказывает долгосрочное негативное воздействие на глобальные топливные рынки, а после краткой 4-месячной паузы – ведь центральное отопление в Латвии окончательно отключают в мае! – перед нашей республикой воочию встанет очередной призрак энергетической бедности… Но, если посмотреть на реальные факты, не так все плохо.

Знал бы где упасть, соломки подстелил

Разумеется, в такой ситуации приходится искать – где сэкономить. Комиссия Сейма по долгосрочному развитию на минувшей неделе собралась под председательством Угиса Митревицса (Национальное объединение) для рассмотрения доклада Государственного контроля (ГК) «Обеспечивают ли вложения в теплоснабжение и энергоэффективность зданий долгосрочное и экономически обоснованное теплоснабжение?».

Директор I Ревизионного департамента и член совета ГК Мартиньш Аболиньш оценил рынок теплоснабжения Риги, деятельность государственного AS Latvenergo и частично муниципального AS Rīgas Siltums; а также ситуацию в 13 самоуправлениях Латвии – от Диенвидкурземского до Краславского, и от Алуксненского до Балвского краев. Так что вышло вполне репрезентативное исследование.

«При поддержке фондов ЕС в Латвии модернизировано теплоснабжение, заменены неэффективные котельные и реконструированы теплосети, тем самым уменьшив потери энергии, – констатируют ревизоры. – Главные факторы, которые воздействуют на тарифы самоуправлений:

выбор топлива,

удельный вес рабочей силы,

возраст оборудования,

(не)использование фондов ЕС.

Ревизией констатирована существенная разница между эффективными крупномасштабными системами теплоснабжения и малыми системами, инфраструктура которых в силу низкого потребления стала финансово отягощающей. Слабое финансовое состояние теплопроизводителей увеличивает риск инвестиций, ограничивает доступ к финансированию и задерживает проведение новых инвестиций в развитие теплоснабжения».

Чем отапливается Латвия

Судя по данным исследования, подавляющее большинство из котлов отопления в Латвии, попавших в выборку, использует в качестве сырья:

дрова (102 котла общей мощностью 53 мегаватт, средний возраст оборудования 16 лет);

опилки (84 котла общей мощностью 236 мегаватт, средний возраст оборудования 12 лет);

природный газ (61 котел общей мощностью 83 мВ, 17 лет);

гранулы (63, 23 мВ, 8 лет);

торфяные гранулы (5, 2 мВ, 18 лет);

сжиженный нефтяной газ (1, 7 мВ, 17 лет);

дизельное топливо (1, 0,3 мВ, 7 лет).

Тарифный разброс

Специалисты рассчитали линейную плотность тепла в мегаватт-час за минуты – по этому показателю в чемпионы вырвался Балвский край – 3,99. При том, что пограничным значением «жизнеспособности» теплосети является 1,5. Но в ЛР отнюдь нет недостатка в тех котельных, которые, по этому критерию, едва дышат: в Прейльском крае (1,04), Вентспилсском крае (1,04) и Алуксненском крае (0,85). Как констатирую ревизоры, теплосети в этих административных субъектах работают с недостаточной нагрузкой – и из-за того, с высокими затратами.

Абсолютным чемпионом по цене мегаваттт-часа в прошлом месяце по стране стал Коцени – поселок в Валмиерском крае, бывший колхозный центр. Весьма живописное место, где теплоэнергия стоит… более 140 евро за мВ/ч. Для сравнения, в поселке Юмправа, Огрского края, в марте была зафиксирована цена ниже 60 евро за мВ/ч. Более чем 100-процентная разница между сопоставимыми самоуправлениями одного и того же Видземского региона!

Столичные штучки

Rīgas siltums, в свою очередь, остался в середине со своими 80 евро за мВ/ч. Столичное предприятие осуществляет распределение и управление теплом на обоих берегах Даугавы, разрабатывает условия закупок энергии по всему государственному городу, как ныне официально именуется Рига.

Rīgas siltums, указано в отчете Госконтроля, «создало механизм, при котором в рыночной зоне ежедневно закупается столько тепловой энергии, сколько необходимо правобережью Риги, или 178 мВ от общего необходимого объема тепловой энергии, что равно общей установленной мощности независимых производителей. В свою очередь, оставшийся необходимый объем тепловой энергии Rīgas siltums приобретает у Latvenergo».

На практике, правобережье обеспечивают частники – Rīgas Bio Enerģija (96 мегаватт), Gren Riga (25), Riga West CHP (24), Juglas jauda (18) и Eco Energy Riga (15). Для сравнения – государственное Latvenergo в режиме когенерации выпускает 689 мегаватт, а на водонагревательных котлах – 928 мегаватт.

На холостом ходу

Госконтроль уверен, что в крупнейшем городе ЛР возможно снизить тарифы на теплоэенергию. В настоящее время существенная часть тепла – более 500 тысяч мегватт-час, «выбрасывается в воздух». Независимые производители работают на свой карман, а государственные ТЭЦ – вхолостую. Ревизией было констатировано 80 дней в году, когда AS Latvenergo «выводило тепло в атмосферу, не участвуя в рынке электроэнергии».

Если бы хотя бы половину из этого Latvenergo могло принять в систему, то в течение года получило бы 6 млн евро дополнительных доходов. «Для производства электричества, необходимо сравнительно небольшой дополнительный объем природного газа, – отмечается в докладе, – чтобы одновременно с производством электроэнергии получать бы также полезную тепловую энергию».

Между тем, полностью отказываться от малых станций на биотопливе контрпродуктивно – это привело бы к росту затрат рижан за сезон на 25,2 миллиона евро.

Рекомендации Госконтроля: совершенствовать закупки тепла компанией RS; попутно пересматривая расчет тарифов со стороны Комиссию по регулированию общественных услуг.

Тормозящим фактором для использования газа в отоплении, по-прежнему является высокая стоимость квот на выбросы CO2. В свою очередь, при определении тарифов Rīgas siltums, сама теплоэнергия формирует лишь 56% цены, ведь в тарифы входят также затраты на персонал, амортизация оборудования, и – расчетная прибыль!

ТЕПЛОВАЯ АВТАРКИЯ

В настоящее время левый и правый берега Даугавы не соединены теплотрассой, эти рынки Риги являются полностью отдельными.