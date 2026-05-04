США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу судов нейтральных стран, застрявших в Ормузском проливе. Это "гуманитарный жест" со стороны США, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана, указал он.

Соединенные Штаты будут сопровождать суда нейтральных стран, заблокированные в Ормузском проливе и стремящиеся покинуть его, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social в воскресенье, 3 мая. Операция под названием Project Freedom ("Проект свобода") начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. "Это суда из регионов мира, которые никоим образом не вовлечены в то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке", - уточнил он.

Решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора, рассказал Трамп. Он отметил, что застрявшие в Ормузском проливе корабли являются "всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями". "Перемещение судов просто предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого - они являются жертвами обстоятельств", - написал президент США.

Трамп призвал не мешать проведению операции

По словам Дональда Трампа, это будет "гуманитарным жестом" со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, Ирана. "На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев", - указал он.

Выведенные суда не вернутся в пролив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства, добавил Трамп. "Если же этому гуманитарному процессу будет оказано какое-либо противодействие, то с этим вмешательством, к сожалению, придется разбираться силовым путем", - предупредил американский лидер.

Несмотря на заявления Трампа о том, что Тегеран тоже сделает гуманитарный жест, высокопоставленный представитель Ирана предупредил о недопустимости вмешательства США в ситуацию в проливе. "Любое вмешательство США в новые правила морского судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня", - заявил в понедельник в социальной сети X председатель комитета парламента Ирана по национальной безопасности Эбрахим Асиси.

