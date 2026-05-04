После объявленного вывода войск США в правящей партии Германии призвали возобновить переговоры с РФ. Это позволит Европе "вернуть роль, которая заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии", указал представитель СДПГ.

Бывший председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) по-прежнему делает ставку на дипломатию в отношениях с Россией. В свете планируемого сокращения военного присутствия США в Европе он призвал провести переговоры о разоружении с Москвой. Сейчас крайне важно добиваться, "чтобы российские ракеты средней дальности с ядерными боеголовками были выведены из Беларуси и Калининградской области", заявил Мютцених в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в воскресенье, 3 мая. Дальнейшие шаги, по его мнению, можно было бы "встроить в комплексный процесс политики контроля над вооружениями".

Рольф Мютцених также указал на отказ США от размещения в Германии ракет средней дальности Tomahawk, о котором стало известно днем ранее. По словам представителя СДПГ, благодаря поддерживаемой им инициативе по разоружению Европа могла бы "вернуть себе роль, которая в прошлом заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии".

СДПГ входит в правящую в ФРГ коалицию как младший партнер консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Мютцених ранее уже не раз высказывался за диалог с Москвой. В июне 2025 года он подписал манифест части социал-демократов с призывом пересмотреть отношения с Россией.

Reuters и FT: США не будут разворачивать в Германии батальон c Tomahawk Накануне агентство Reuters и газета Financial Times (FT) сообщили, что США не будут разворачивать в Германии батальон, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров. Берлин ранее настаивал на реализации этого шага в качестве мощного средства сдерживания России.

Батальон должен был быть развернут до конца года. Мера была предусмотрена на период, пока Европа разрабатывает такие ракеты самостоятельно. Решение было согласовано в 2024 году при занимавшем пост президента США Джо Байдене и тогдашнем канцлере ФРГ Олафе Шольце (Olaf Scholz). Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил тогда, что данный шаг должен устранить "пробел в потенциале".

Канцлер Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD 3 мая подтвердил, что США пока не будут размещать в Германии крылатые ракеты Tomahawk. "Американцам в настоящее время самим не хватает. Объективно из США практически нет возможности передать военные системы такого рода", - заявил он, отметив, однако, что "поезд еще не ушел".

Комментируя вывод части войск США из Германии, Мерц отметил, что "ничего нового в этом нет". По его словам, речь идет о контингенте, который Байден разместил в Германии на временной основе, и о выводе которого говорилось уже давно. При этом он отверг какую-либо взаимосвязь действий администрации США с его заочной дискуссией с Трампом относительно войны в Иране. Он также заверил, что для ядерного зонтика США в странах НАТО последствий не будет.