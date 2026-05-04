Уже послезавтра - синоптики предупредили о драматическом изменении погоды

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
LETA
Неделя начнётся с тёплых и почти летних дней, но со среды в Латвию придёт холодный воздух и станет значительно прохладнее, увеличится облачность и количество осадков, как прогнозируют метеорологи.

Во второй половине недели ожидается более тихая погода, со слабым ветром и умеренной температурой.

4 мая, в День восстановления независимости Латвии, будет облачно, местами с прояснениями, кое-где ожидается кратковременный дождь, вечером локально в восточных районах возможна гроза. Будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, скорость при порывах - 15-17 м/с. Ночью температура воздуха достигнет +8-12 градусов, на побережье во многих местах - не более +5-8 градусов. Днём воздух прогреется до +21-26 градусов, во многих местах в Курземе и на побережье - до +14-19 градусов.

Во вторник и в среду ожидается переменная облачность, местами совсем пасмурно, особенно в восточных и центральных районах, где время от времени будут идти дожди, во вторник на юго-востоке возможна гроза. Так как ветер будет слабым, местами ночью сгустится туман. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +4-9 градусов, на востоке до +10-12 градусов, днём поднимется до +16-21 градуса, на побережье до +10-15 градусов. Минимальная температура воздуха в ночь на среду - от 0 до +5 градусов, на юго-востоке - от +5 до +10 градусов, днём потеплеет до +10-14 градусов, на побережье - до +7-11 градусов.

Во второй половине недели усилится влияние антициклона, осадки утихнут. В четверг и пятницу ожидается частичная облачность без осадков. Температура воздуха ночью - до +2-7 градусов, днём до +12-17 градусов.

#погода #ветер #Латвия #независимость #гроза #температура
