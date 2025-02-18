Министерство экономики внесло на сегодняшнее заседание правительства решение "Об определении исследовательской площадки". Территория, впрочем, будет немаленькая — 200 кв. км, или две трети площади города Рига.

Ее резервируют для ветряного парка ELWIND на континентальном шельфе, в эксклюзивной экономической зоне Латвии.

Латвийское агентство инвестиций и развития в документе, направленном министром Эдуардсом Валайнисом (Союз зеленых и крестьян), назначено ответственным за проект.

При этом ветряному парку назначаются замечательные стартовые условия:

– предприниматели не будут получать лицензии в конкурсном порядке;

– не платят государственную пошлину;

– получают право строить в море искусственные острова, размещать различные устройства и оборудование.

Обеспечением тому послужит принятые в январе с.г. Сеймом поправки к Закону о защите и управлении морской среды. "Предполагается, что исследовательская площадка будет использована до 2030 года".

"У устройства офшорного ветряного парка будет позитивное влияние на показатели климатической нейтральности", — обещает Минэкономики.

Между тем, как ранее сообщалось в программе TV3, местные жители Курземе протестуют против секретности, в которой происходят работы вокруг старинного порта Павилосты.

По данным медиа, основными инвесторами проекта выступают эстонцы, тогда как заказ на изыскания проводила компания из Нидерландов (ей уже заплатили 46 140 евро).

Бывший руководитель самоуправления Юркалне (ныне ликвидированного) Марис Дадзис выступил против "низкого качества материала предварительного исследования", которое и поступило на рассмотрение в Кабинет министров.

Среди возможных причин, которые могут препятствовать строительству ветряных парков, называют:

обледенение, способное повредить опоры ветряков;

миграцию тюленей, птиц и летучих мышей;

негативное воздействие на прием гостей.

"Павилоста — место, которое является историей успеха латвийского туризма", — считает местный предприниматель Валтс Видениекс. В целом, по оценкам экспертов, постройка ВЭС может негативно повлиять более чем на 500 человек местного населения. А всего за год эти живописные края посещает около ста тысяч человек в год.

Между тем под проект уже зарезервированы солидные средства: в 2025 году из дивидендов Latvenergo 2 144 036 евро и в 2026 году — 2 057 781 евро.