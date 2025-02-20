Депутаты Сейма поддерживают отправку латвийских солдат на Украину, но с условиями

Пока еще рано говорить о конкретном количестве солдат, которых Латвия могла бы направить в Украину в случае необходимости проведения миротворческой операции. Об этом заявили высшие должностные лица государства. Однако если такое решение будет принято, вопрос о выдаче разрешения должен будет решить Сейм. Депутаты поддержат отправку латвийских солдат на Украину при соблюдении ряда условий, передает ЛТВ.

Если бы между Украиной и Россией было заключено соглашение о мире или прекращении огня, допускающее участие международных миротворцев, то с латвийской стороны вопрос участия в миссии решался бы Советом национальной безопасности и Кабинетом министров, однако окончательное слово об отправке контингента оставалось бы за Сеймом.

Депутаты Сейма отметили, что перед отправкой латвийских солдат следует прояснить два вопроса: как будет укрепляться безопасность Латвии после отправки солдат на задание и каковы будут правила пребывания солдат на территории Украины. Председатель комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис (Объединенный список) отметил: «Нам нужно понять, каким способом туда попадем. Даже неважно, сколько сил мы отправим на такую миссию. Нам нужно понять, кто останется здесь, дома, кем мы заменим этих людей. Очень важно — под какие гарантии наши люди туда поедут».

В свою очередь, член Комитета по обороне Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте») заявил: «Почему бы и нет — и для содействия восстановлению Украины, и для поддержания мира. Этого было бы вполне адекватно».

Несколько членов подчеркнули необходимость более широкого участия НАТО.

Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис («Новое единство») отметил: «Это не одностороннее решение Латвии. В данном случае самое лучшее, как показало решение о совместной миссии НАТО в Афганистане, — это совместное решение НАТО. Наши дипломаты должны добиться такого решения. Если мы не сможем добиться такого решения, мы всегда можем организовать его, отправив коалицию отдельных стран НАТО. Если мы сделаем это со своей стороны, нам нужно оценить, насколько большим будет наш вклад, где будут находиться наши солдаты. Затем нам нужно обеспечить себя другими солдатами НАТО здесь, чтобы они нас заменили. Украина должна помочь, но это должно быть совместное решение НАТО или решение большинства стран НАТО».

Член комиссии Сейма по обороне Эдвин Шноре (Национальное объединение) также выразил поддержку отправке латвийских солдат на Украину: «Что нужно, то нужно. Если мы хотим заботиться о своей безопасности, мы должны смотреть на все комплексно. Недаром НАТО — это международное сотрудничество. Если мы хотим, чтобы нас защищали, мы должны быть готовы защищать других».

Между тем премьер-министр Литвы Гинтаутс Палуцкас и премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») во время встречи в Риге заявили, что пока рано говорить о возможной отправке солдат из обеих стран в Украину. Если решение будет принято в рамках НАТО, то это сделать проще, но если в каком-то другом формате, то это уже другая ситуация, и нужно будет понимать, каковы гарантии безопасности для латвийских солдат, отметила Силиня.

Премьер-министр Литвы Палуцкас, в свою очередь, указал, что необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем следить за ситуацией. Однако решение о размещении солдат должно приниматься в рамках НАТО.

«Такое решение должно быть принято на европейском или натовском уровне. С точки зрения реальных гарантий безопасности, без военной поддержки США такая миротворческая миссия не будет достаточно сильной, не обеспечит сдерживания и не удержит желания возобновить военные действия», — признал Палуцкас.

Президент США Дональд Трамп ранее удивил как Украину, так и европейских союзников, пообещав быстрое прекращение огня. В последние дни он передавал противоречивые послания президенту Украины Владимиру Зеленскому, например, о том, что Зеленский — диктатор и скоро может потерять свою страну.

В настоящее время латвийские солдаты принимают участие в нескольких миротворческих миссиях. Крупнейшей из них является операция НАТО в Косово, где размещены более 100 латвийских военнослужащих.