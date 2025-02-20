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Шок: латвийские консервы продают в Китае под вывеской «Ура, Россия!» 4

Бизнес
Дата публикации: 20.02.2025
LETA
Шок: латвийские консервы продают в Китае под вывеской «Ура, Россия!»
ФОТО: LETA

Несколько месяцев назад на торжественном мероприятии в Китае в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики с участием государственного секретаря МИД и посла Китая можно было ознакомиться с продукцией латвийских предприятий, представленной в Китае.

Среди брендов, вышедших на китайский рынок - "JZ Microphones", "Groglass", "Takas", "Rīgas Melnais Balzams" и "Stenders". Гости приема также смогли попробовать рыбную продукцию "Kaija", производимую ООО "Karavela".

Несомненно, приятно видеть, что латвийские компании прорываются на китайский рынок, но тот факт, что наши рыбные консервы оказываются "не в том" магазине, - как ложка дёгтя в боке меда. "В этот трудный момент "Karavela" мыслями и действиями с народом Украины", - говорится на сайте производителя консервов "Kaija". Предприятие поддерживает Украину продукцией и деньгами, предоставляет жилье и работу украинским беженцам. "Мы приняли четкое решение, что не будем ничего продавать России и Беларуси ни напрямую, ни косвенно, и ничего у них не покупаем. Даже если это не запрещено законом, это наша принципиальная позиция", -заявил "Latvijas Avīze" совладелец "Karavela" и член правления компании Андрис Бите. Однако, несмотря на позицию этой компании, ее продукция в Китае попала под совершенно иную вывеску.

Латвийский путешественник был неприятно удивлен, обнаружив, что консервы "Kaija" продаются в магазине в городе Гуанчжоу на юге Китая под вывеской "Ура, Россия!". Судя по снимкам очевидца, банку латвийских консервов можно купить в магазине примерно за 3,5 евро. Продукция "Karavela" размещена на одной полке с икрой из Беларуси. Консервы "Kaija" можно найти и в некоторых других подобных магазинах в Китае, где на вывесках изображены российский флаг, русский медведь или название страны. "Конечно, мы бы не хотели видеть нашу продукцию в таких магазинах", - комментирует Бите, признавая, что повлиять на это не в его силах: "Если наша продукция попадает в подобные торговые точки в далеких странах, у нас нет над этим достаточного контроля". При этом Бите обещает, что попытается понять, по каким каналам конкретная продукция попала в "Ура, Россия!". По словам Бите, в ряде стран есть подобные магазины, ориентированные в основном на восточноевропейских покупателей или выходцев из бывшего СССР. "Я знаю, что мы продаем нашу продукцию на рынки для эмигрантов из стран бывшего СССР или Восточной Европы в США, Канаде, Германии, а также в Великобритании", - добавил Бите.

Latvijas Avīze

#китай #консервы
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Григорий Антонов
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1

Комментарии (4)

  • Karabas Barabas
    Karabas Barabas
    23-го февраля

    Так, а где фото с магазина? А то это получается гонево, или у туриста из Латвии была с собой только Nokia 3310

    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го февраля

    Латвия это часть России. Россия=СССР

    29
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го февраля

    Какая часть России? Это тебе по первому каналу мозги промыли, или ты по жизни неуч? Латвия появилась не благодаря российской империи, а за долго до этого,как отдельное государство.Первые жители были Ливы и это была Лифляндия. Какая часть российской?🤦🏻Вы промытые идиоты уже не на шутку начинаете бесить. Когда вас ждунов, начнут уже на столбах вешать!

    1
    4
  • MT
    Michael T.
    20-го февраля

    Китай..Коммунистический Китай...а, нее это ведь другое...

    50
    1

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