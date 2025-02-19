Куда движется латвийская и балтийская энергетика - эксперт

Сегодня я получил на свой мобильный телефон три слайда, что стало для меня неприятным сюрпризом. Кто-то собрал заявки на строительство ветряных электростанций (ВЭС) на январь этого года, разместил запланированные ветряные электростанции на карте и поделился ими с другими. Я считаю своим долгом поделиться этим и немного прокомментировать. Многие говорят об экологических аспектах, я пропущу это и сосредоточусь только на экономической стороне, пишет эксперт по экономике Айвар Стракшас.

Как видим, по состоянию на январь общая зарегистрированная мощность ВЭС уже достигла 18 336 МВт при общем количестве ветроэлектростанций 2 476 единиц. Из них 370 единиц принадлежат SIA «Latvijas vēja parki» (Latvenergo) общей мощностью 2960 МВт. Это полное безумие.

Можно с уверенностью заключить, что в стране никто не занимается энергетической политикой и не выполняет свои обязанности. Нет никаких ограничений и все желания исполняются. Интересы экономики и населения Латвии полностью игнорируются.

Несмотря на то, что потребление Латвии с половинной надежностью покрывается мощностями как ТЭЦ, так и каскада ГЭС Даугавы, только на ГЭС бесконтрольно и безрассудно выдано восемнадцатикратное превышение номинальной мощности над потреблением. И это без учета солнечных парков, плановая мощность которых также измеряется тысячами мегаватт.

Что это значит для нас? На крошечном латвийском рынке электроэнергии, который колеблется около 800 МВт летом, около 1000 МВт зимой и с пиковой мощностью до 1500 МВт, уже имеются генерирующие и используемые мощности, превышающие пиковую мощность примерно в 15 раз, а среднюю мощность — в 22–28 раз. Следует помнить, что рынок стран Балтии также невелик. Сегодня пиковая мощность в 8:00 утра достигла чуть менее 4600 МВт. Тем более, что у соседей достаточно собственных производителей ветровой и солнечной электроэнергии с локальными амбициями. Нас там никто не ждет, и сейчас не хватает только ветра и солнца. Помог ли литовцам и эстонцам сегодня утром тот факт, что у них больше ветряных и солнечных электростанций, чем у нас? Получили бы мы выгоду от дополнительных 18 ГВт, если бы они уже были построены?

Нехватка мощности базовой нагрузки ощущается, особенно в Литве, которая также является крупнейшим потребителем электроэнергии в странах Балтии и в значительной степени ответственна за высокие цены на электроэнергию. Сегодня в восемь утра в Сигулде было минус 16 градусов, совершенно безветренно и, как ни странно, темно и без солнечной энергии.

Хорошо, что у нас есть ТЭЦ. С одной стороны, может показаться — какова наша роль в этом? Пусть строят столько, сколько хотят. Государство не возьмет на себя никаких обязательств, и все будет хорошо. Если бы все было так просто, я бы не тратил здесь свое время. Во-первых, для подключения этих парков к высоковольтным и распределительным сетям потребуются огромные инвестиции, что приведет к увеличению тарифа на распределение. Поскольку нет другого плательщика, кроме потребителя, все это повышение цен придется оплачивать потребителям, и оно не составит несколько процентов. Скорее всего, рост цен будет в несколько раз выше.

Во-вторых, как будет решаться вопрос о том, какие ветровые и солнечные электростанции будут вырабатывать электроэнергию в ветреную погоду, а какие придется закрыть? Только за деньги. Платить надо будет за то, что ничего не производишь. Кто будет это покрывать? Определенно потребитель. Другого плательщика здесь нет.

В-третьих, объем инвестиций. Если предположить, что инвестиционная стоимость 1 МВт составляет 1 млн евро (это минимум), то планируемые инвестиции составят более 18 млрд евро. Эти миллиарды придется заплатить из карманов потребителей. По крайней мере, на это надеются инвесторы. По цене на электроэнергию или тарифу на распределение, тут это не так важно.

Важно понимать, что инвестиции в ветровые электростанции — это затраты на наше будущее. Кроме того, будут запланированы прибыль, расходы на выплату процентов по кредиту, расходы на техническое обслуживание, страхование и ремонт. Дорогое удовольствие. Особенно, если размер рынка недостаточен. Скорее всего, не все заявленные проекты будут реализованы, но все же.

Даже 10% от числа поданных в настоящее время проектов — это уже слишком много для нас. Надежды на экспорт пока нет. Нет также надежды на крупномасштабное производство водорода. Сейчас это все лишь мечты. Гораздо дальше, чем «Rail Baltica». Когда рынок Балтии достигнет насыщения, все инвестиции сверх этой мощности будут бессмысленны, так как продаваться все равно ничего не будет, а затраты будут.

Может ли кто-нибудь ответить, какой объем возобновляемой энергии может рационально потребляться на рынке стран Балтии? Было ли это вообще рассчитано? Кроме того, в обсуждениях забывают, что нам нужна не просто электроэнергия, а электроэнергия по конкурентоспособной цене. А общая цена для нас — это тариф на распределение плюс цена на электроэнергию. Именно это и является одной из главных задач политиков в экономической сфере — обеспечить конкурентоспособные цены на ресурсы, в том числе электроэнергию. Без этого все разговоры о повышении экономической конкурентоспособности — пустой вздор.

Если ничего не изменится, то вероятна энергетическая катастрофа. Катастрофа проявится в высоких ценах на электроэнергию и банкротстве владельцев ветряных электростанций, оставив после себя медленно разрушающиеся ветряные и солнечные электростанции на латвийском ландшафте.