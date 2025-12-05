Рождественская ярмарка в квартале Калнциема давно стала обязательной частью зимнего городского настроения и приглашает всех на традиционную ярмарку по субботам до 27 декабря, также особенно ждут гостей в воскресенье, 21 декабря!

Помимо этого, в галерее откроется теплая и вдохновляющая Pop-up ярмарка современной керамики, где с 6 декабря по 3 января свои работы представят около 20 талантливых керамистов со всей Латвии.

На рождественской ярмарке каждый найдёт что-то особенное: необычные подарки от латвийских мастеров и дизайнеров, хлеб из дровяной печи, настоящие алсунгские скландрауши, а также другие продукты от местных фермеров — от конопляного шоколада до сиропов из сосновых шишек и сока куропатки. Здесь же можно будет выбрать самую зелёную ёлку и попробовать горячий напиток из деревянной кружки. А в уютном кафе в деревянном доме XIX века гостей угостят глинтвейном по оригинальному рецепту из вин итальянского региона — идеальным сопровождением для долгих зимних разговоров.

В этом году помимо ярмарки для посетителей подготовлена праздничная культурная программа: концерты на открытой сцене, веселые гномы, приятные сюрпризы для семей и творческие занятия для детей.

Время работы:

Рождественская ярмарка:

с 29 ноября по 27 декабря — по субботам и 21 декабря (воскресенье) с 10:00 до 16:00; 6 декабря — с 10:00 до 18:00.

Выставка керамики:

с 6 декабря по 3 января

— понедельник–пятница: 12:00–19:00

суббота: 10:00–16:00

Праздничные дни:

24.12 — 10:00–15:00

25.12 — выходной

26.12 — 12:00–15:00

27.12 — 10:00–16:00

28.12 — 10:00–16:00

31.12 — 12:00–15:00

01.01 — выходной

02.01 — 12:00–19:00

03.01 — 10:00–16:00

Вход свободный.