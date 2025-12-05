Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождественская ярмарка в квартале Калнциема будет работать до конца декабря 0 119

Люблю!
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рождественская ярмарка в квартале Калнциема будет работать до конца декабря

Рождественская ярмарка в квартале Калнциема давно стала обязательной частью зимнего городского настроения и приглашает всех на традиционную ярмарку по субботам до 27 декабря, также особенно ждут гостей в воскресенье, 21 декабря!

Помимо этого, в галерее откроется теплая и вдохновляющая Pop-up ярмарка современной керамики, где с 6 декабря по 3 января свои работы представят около 20 талантливых керамистов со всей Латвии.

На рождественской ярмарке каждый найдёт что-то особенное: необычные подарки от латвийских мастеров и дизайнеров, хлеб из дровяной печи, настоящие алсунгские скландрауши, а также другие продукты от местных фермеров — от конопляного шоколада до сиропов из сосновых шишек и сока куропатки. Здесь же можно будет выбрать самую зелёную ёлку и попробовать горячий напиток из деревянной кружки. А в уютном кафе в деревянном доме XIX века гостей угостят глинтвейном по оригинальному рецепту из вин итальянского региона — идеальным сопровождением для долгих зимних разговоров.

В этом году помимо ярмарки для посетителей подготовлена праздничная культурная программа: концерты на открытой сцене, веселые гномы, приятные сюрпризы для семей и творческие занятия для детей.

Время работы:

Рождественская ярмарка:

с 29 ноября по 27 декабря — по субботам и 21 декабря (воскресенье) с 10:00 до 16:00; 6 декабря — с 10:00 до 18:00.

Выставка керамики:

с 6 декабря по 3 января

— понедельник–пятница: 12:00–19:00

  • суббота: 10:00–16:00

Праздничные дни:

24.12 — 10:00–15:00

25.12 — выходной

26.12 — 12:00–15:00

27.12 — 10:00–16:00

28.12 — 10:00–16:00

31.12 — 12:00–15:00

01.01 — выходной

02.01 — 12:00–19:00

03.01 — 10:00–16:00

Вход свободный.

Читайте нас также:
#отдых #культура #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вот-вот бросит: 5 неочевидных признаков скорого расставания
Изображение к статье: Сколько нужно здороваться с соседями, чтобы стать счастливым
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео