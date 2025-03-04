Названа причина дальнейшего подорожания золота

Введение президентом Дональдом Трампом тарифов США против Канады, Мексики и Китая, в частности, приведет к дальнейшему подорожанию золота как защитного актива, вкладываться в который мотивированы инвесторы.

Опрошенные эксперты сошлись в том, что стоимость актива поднимется в 2025 году выше 3 тысяч долларов за тройскую унцию, а некоторые полагают, что будет взята и отметка в 3,2 тысячи. В феврале цена драгметалла уже приближалась вплотную к трехтысячному уровню. На момент написания материала она росла до 2,924 тысячи долларов за унцию.

Вложения в золото имеют высокую ликвидность в условиях вооруженных и экономических катаклизмов. Металл в этом плане безопаснее криптовалют, поскольку в него вкладывают резервные валюты фонды центральных банков.