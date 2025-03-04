В США в феврале зафиксирован первый за четыре месяца спад промышленной активности

Индекс деловой активности в промышленности США Purchasing Managers' Index (PMI) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта в январе, что стало первым снижением за последние четыре месяца, свидетельствуют данные Института управления поставками США (ISM), пишет LETA со ссылкой на RTTNEWS.

Несмотря на этот спад, индекс второй месяц подряд остаётся выше отметки 50 пунктов, что указывает на рост промышленности.

Индекс новых заказов в промышленности снизился с 55,1 пункта в январе до 48,6 пункта в феврале, а показатель ниже 50 пунктов сигнализирует о спаде.

При этом индекс промышленного производства в феврале упал до 50,7 пункта против 52,5 пункта в январе, однако значение выше 50 пунктов указывает на рост производства.

Индекс занятости в промышленности сократился до 47,6 пункта в феврале по сравнению с 50,3 пункта в январе, что свидетельствует о сокращении рабочих мест в отрасли.

В то же время индекс цен производителей вырос с 54,9 пункта до 62,4 пункта, что свидетельствует о самом резком росте цен на сырьё с января 2024 года.