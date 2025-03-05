«Это трудно изменить!» - латвийские пенсии продолжат «подогревать» экономику США

Пенсионные накопления жителей Латвии по-прежнему будут в основном оседать не в местной экономике, а в иностранных ценных бумагах, особенно на фондовых биржах США. Почему? Наш рынок мал и не может поглотить такой объем капитала. Что делать? LSM.lv отмечает, что решений не так уж много.

Из 8,7 млрд евро, накопленных во второй пенсионном уровне к концу 2024 года, только 6,4%, или 565 млн, были инвестированы в латвийские активы, сообщили в пресс-службе Банка Латвии.

Если посмотреть на самые доходные пенсионные планы, доступные на портале manapensija.lv, которые рассчитаны на тех, кому до пенсии осталось не менее десяти лет и кто вкладывает средства исключительно в фондовые рынки, то местный «патриотизм» выражен еще слабее — в Латвии остается в лучшем случае 1–2%, а вот в фондовые индексы США перетекает более 70%.

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что в местную экономику следует вкладывать больше средств, однако на самом деле кардинально ее изменить сложно. Его мнение по-разному интерпретируется средствами массовой информации, но изначальная идея часто отличается от того, как ее воспринимают, и тем более — от реальных возможностей для перемен.

Портал указывает, что законодательно установить квоты или ограничения на иностранные инвестиции невозможно — это противоречило бы законодательству Европейского Союза, что подтверждают и Казакс.

Что делать дальше? Традиционно предлагается стимулировать местное предложение, чтобы было куда инвестировать и надеяться на возврат пенсионных денег. Однако в обоих аспектах существуют препятствия. Политики уже несколько десятилетий говорят о выводе государственных компаний на биржу, однако процесс идет медленно. Андрей Мартынов, глава INVL Asset Management, скептически отмечает, что эти обсуждения продолжаются уже много лет, но никаких результатов нет. Он упоминает airBaltic как потенциального кандидата, но подчеркивает, что качественные компании не продвигаются на бирже.

Мартиньш Казакс в интервью LTV объяснил, что главная причина — отсутствие инвестиционных возможностей в Латвии, из-за чего деньги утекают за границу, способствуя развитию экономики других стран. Он призывает политиков активнее выводить компании на фондовый рынок, особенно после местных выборов, когда вопрос приватизации может быть менее острым. В телевизионном сюжете подчеркивается, что Латвия недостаточно богата, чтобы поддерживать зарубежную экономику за счет пенсионных накоплений.

Какую сумму пенсионных денег было бы идеально инвестировать в Латвии? Lsm.lv поясняет, что участники рынка называют цифру в 20%, однако Казакс не приводит конкретных цифр. Он считает, что в Латвию можно было бы инвестировать значительно больше, чем сейчас, но не все. «Было бы неразумно вкладывать все деньги в Латвию», — сказал он.

«Диверсификация рисков имеет важное значение. Если бы все пенсионные деньги были только в Латвии и случился кризис, пенсионеры могли бы остаться без сбережений».

Таким образом, цель состоит не в том, чтобы полностью прекратить инвестиции за рубежом, а в том, чтобы найти баланс, который пока остается неясным. Два года назад правительство поставило цель к 2027 году достичь капитализации Рижской фондовой биржи в размере 9% от ВВП, однако пока это далеко от реальности. airBaltic готовится к первичному размещению акций (IPO), но его стоимость колеблется от 140 до 280 миллионов евро — это далеко не те миллиарды, которые могли бы потребоваться.