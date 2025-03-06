Малым производителям продуктов питания сложно конкурировать с импортной продукцией

В организации отмечают, что самые низкие в Европе прямые выплаты фермерам, высокие затраты на электроэнергию и рабочую силу, а также географическое положение - это основные причины, по которым латвийским фермерам сложно выдерживать ценовую конкуренцию с импортными продуктами питания в розничных сетях.

Также в "Крестьянскои сейме" подчеркивают, что в поправках к закону о запрете недобросовестной торговой практики предусмотрено ограничение наценки на продукты питания, а также введение новых и более высоких штрафов для розничных торговцев.

Заместитель председателя правления организации Майра Дзелзкалея-Бурмистре отмечает, что прежде чем регулировать наценку на продукты питания в розничных сетях, необходимо понять основные причины, по которым местные фермеры и малые производители не могут конкурировать с импортной продукцией. Импортируемая продукция поступает из крупных аграрных стран, где фермеры на протяжении десятилетий получают значительную поддержку, что позволяет им предлагать продукцию по значительно более низким ценам.

По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, латвийские фермеры до сих пор получают самые низкие прямые выплаты среди стран Европейского Союза (ЕС). Например, польский фермер, получая большую поддержку от ЕС, может успешнее конкурировать с ценами на продукцию на европейском рынке.

"Кроме того, если говорить о политике поддержки сельского хозяйства, перспективы на будущее не выглядят радужными, учитывая намерение политиков после 2027 года 'пожертвовать фермерами' ради политики сплоченности", - добавляет она.

Во-вторых, по словам Дзелзкалеи-Бурмистре, в Латвии высокие затраты на электроэнергию, что существенно увеличивает себестоимость фруктов и овощей. Также предприятия продолжают сталкиваться с нехваткой рабочей силы и высоким налоговым бременем.

Ситуацию также усложняет географическое положение Латвии - латвийским фермерам практически невозможно конкурировать по объемам производства с крупными аграрными странами, расположенными на юге Европы. В Латвии более короткий период вегетации растений, а значит, и более низкая урожайность. При этом финансовые вложения оказываются выше.

Дзелзкалея-Бурмистре отмечает, что у латвийских фермеров также гораздо меньше доступных средств защиты растений по сравнению с фермерами в других европейских странах. Из-за этого латвийские производители не могут эффективно бороться со многими вредителями и болезнями растений, что приводит к снижению урожайности. Однако у этого есть и положительная сторона – выращенные в Латвии продукты питания являются более здоровыми.

Хотя цель поправок к закону о запрете недобросовестной торговой практики – установление ограничения наценки на продукты питания и введение новых и более высоких штрафов для розничных торговцев – заключается в содействии честной торговой практике и обеспечении равной конкуренции, Дзелзкалея-Бурмистре выражает обеспокоенность, что результатом, вопреки благим намерениям, станет обратный эффект.

"Отношения между розничными торговцами и местными производителями станут еще более напряженными. И, конечно, это в первую очередь затронет малых производителей и поставщиков – именно они пострадают больше всего. В то время как единственными выигравшими окажутся крупные оптовики и производители", - добавляет Дзелзкалея-Бурмистре.

Организация "Крестьянский сейм" – это объединение фермеров, основанное в 1999 году. В него входят 800 малых и крупных хозяйств со всей Латвии. В совокупности члены организации обрабатывают более 500 000 гектаров сельскохозяйственных земель и обеспечивают работой более 4000 сотрудников.