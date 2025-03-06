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США на месяц освободили от пошлин машины из Канады и Мексики 0

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
Deutsche Welle
США на месяц освободили от пошлин машины из Канады и Мексики
ФОТО: pixabay

Белый дом отсрочил вступление в силу 25-процентных пошлин для автомобилей из Канады и Мексики. Это решение было принято после переговоров с крупными автоконцернами Ford, General Motors и Stellantis, пишет DW.

Ввозимые в США автомобили из Канады и Мексики будут на месяц освобождены от новых 25-процентных импортных пошлин, ранее введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в среду, 5 марта.

Администрация Трампа приняла это решение после переговоров с крупными автопроизводителями Ford, General Motors и Stellantis. По словам Ливитт, президент Трамп предоставил компаниям месячную отсрочку, "чтобы они не понесли экономических убытков".

"Мы предоставим месячное исключение для всех автомобилей, ввозимых в рамках USMCA", - заявила Ливитт. USMCA - это соглашение о свободной торговле в Северной Америке, подписанное США, Мексикой и Канадой во время первого президентского срока Трампа.

Импортные пошлины Трампа

В США со вторника, 4 марта, вступили в силу таможенные пошлины в размере 25 процентов на практически весь импорт из Канады и Мексики. Эти меры начали действовать спустя несколько часов после заявления американского президента о том, что оба этих государства якобы не предприняли достаточных мер для остановки потока наркотиков в США, в частности опиоидного вещества фентанил, передает Reuters.

Принятые Белым домом меры привели к "новым торговым конфликтам с крупнейшими партнерами США", отмечает агентство. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин на американские товары, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее также пообещала ответить Вашингтону "тарифными и нетарифными мерами".

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