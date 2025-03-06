В Риге груз налога на недвижимость взвалили на население - СМИ

Первопричиной же является общая ситуация с финансами муниципалитетов. В структуре бюджета Риги подоходный налог с населения составлял в прошлом году 10,6% доходов — для сравнения, в Адажском крае 22,5%, в Марупском — 22,1%, в Салукрастском — 20,6%. Столица же находится на 30-м месте из 43 самоуправлений, разместившись между Кулдигским и Салдусским краями. С другой стороны, по доле налога на недвижимость Рига со своими 8,31% от общего объема доходов бюджета находится на 2-м месте после Саулкрастского края.

«Соответственно Закону о налоге на недвижимое имущество ставка на землю и здания есть 1,5% от кадастровой стоимости, - напоминает деловой журнал. - Самоуправления, издавая обязательные правила, могут менять ставку недвижимого имущества от 0,2% до 3% от кадастровой стоимости. Правда, ставку, которая выше 1,5% от кадастровой стоимости, самоуправления могут применять только в случаях, если «недвижимое имущество не содержится в порядке, определенном нормативными актами».

«Как свидетельствуют представленные самоуправлением Риги отчеты в Государственную кассу, в Риге... часть налоговых доходов за жилища против всех доходов на недвижимое имущество существенно увеличилась. В 2015 году только 13,5% от всех доходов от недвижимого имущества Риги были за жилье. В свою очередь в 2024 году уже 22,7%...»