На ситуацию будут влиять геополитические процессы и расходы людей

По данным "Lursoft", в феврале этого года в Латвии было зарегистрировано 888 новых предприятий. Настроение в деловой среде свидетельствует о том, что серьезных проблем нет, в то же время нет недостатка в мелких повседневных проблемах.

В феврале по сравнению с январем оптимистичнее стали настроены предприниматели, работающие в строительстве, сфере услуг и производстве, а в розничной торговле вырос пессимизм. С другой стороны, настроение потребителей, которое в прошлом году имело выраженную тенденцию к росту, в начале этого года ухудшилось. Возможно, это лишь краткосрочные колебания, но возможно и то, что потребители стали более пессимистичными и осторожными из-за мировых событий или ошибок нашего собственного правительства.

"Будем надеяться на первый вариант, поскольку пессимистично настроенные люди, конечно, не спешат тратить деньги на товары и услуги", - характеризует тенденции главный экономист "Swedbank" в Латвии Лива Зоргенфрейя.

Показатель уверенности, характеризующий настроение предпринимателей в строительстве, в феврале составил минус 10,5, однако по сравнению с январем немного вырос - на 0,9 процентных пункта.

"Поскольку строительство - сезонная отрасль, деловые настроения обычно достигают своего минимума в декабре, но существенно улучшаются в первые месяцы нового года. В этом году деловые настроения в феврале по сравнению с январем улучшились в сфере гражданского строительства и строительства зданий, но ухудшились по специализированным строительным работам", - заявили в Центральном статистическом управлении.

Политика Европейского центрального банка по снижению процентных ставок в последнее время способствовала повышению доступности ипотечных кредитов. Следовательно, покупка жилья с использованием ипотечного кредита снова может конкурировать с арендой. Раньше, во время роста цен на кредиты, был период, когда аренда жилья была финансово выгоднее, чем его покупка с использованием кредита.