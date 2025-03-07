По миллиону за каждый метр: в Риге за 50 млн евро построят 50-метровую башню

Сегодня, 7 марта, в Рижском аэропорту торжественно заложен первый камень нового диспетчерского центра воздушного движения, сообщили bb.lv в ГАО “Latvijas gaisa satiksme” (LGS).

Стоимость строительства составляет 51,3 млн евро (без НДС). Из этой суммы половину дал Евросоюз, а половину LGS взял в долг.

Зачем затеяли строительство? Официальная версия – действующая диспетчерская башня аэропорта Риги была построена в 1973 году. Её инженерные и дизайнерские решения устарели.

На стройке под будущим зданием закопали капсулу времени, в которую вложили три флага (Латвии, ЕС и LGS), наушники (как символ связи диспетчеров), список взлётов и посадок в аэропорту Риги на 7 марта, а также послание будущим поколениям

На закладку капсулу прибыл лично комиссар Европейской комиссии Валдис Домбровскис.