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США противодействуют бизнесу, считает живущий там экономист Иноземцев 0

Бизнес
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Главная биржевая улица планеты не выказывает оптимизма.

Главная биржевая улица планеты не выказывает оптимизма.

"Глобальная экономика сегодня находится не в лучшей форме".

Полтора месяца пребывания Д.Трампа у власти не прошли бесследно и для мировой экономики, констатирует на ТГ-канале "Кремлевский БезБашенник" живущий в США московский экономист Владислав Иноземцев.

В феврале американские фондовые индексы растеряли все те приросты, которые были накоплены с начала года; даже с учётом вчерашнего отскока, NASDAQ стоит на 3,4% ниже закрытия 2024 г., S&P500 – на том же уровне, а Dow Jones – всего на 0,6% выше. Евро, который снижался почти до паритета с долларом, сегодня вернулся к значениям выше $1,08, фиксировавшимся до избрания Д.Трампа в начале ноября. Еженедельный приток средств в золото также установил несколько последовательных рекордов. Нефть в ожидании замедления глобального роста со дня инаугурации упала почти на 10%. При этом сложно не заметить, что случаи резкого роста индексов приходятся на те дни, когда Белый дом говорит о возможности пересмотра своих базовых интенций (как это было вчера по вопросу о тарифах).

Несмотря на то, что Д.Трамп оценивался практически всеми экспертами как business-friendly президент, его отношение к политике как к бизнесу, на мой взгляд, начинает превращаться из достоинства в недостаток. Вероятно, в бизнесе возможна (и порой даже нужна) быстрая реакция, позволяющая в нужный момент войти в тот или иной актив или выйти из него – но резкая смена позиции в политических вопросах не компенсируется сиюминутной прибылью. Решения Д.Трампа по пошлинам (сначала объявляем, потом даём отсрочку, потом вводим, но с исключениями, причём, непонятно какими) не приносит выгод – а, например, со стороны Китая встречает даже обещания «ответить на любой вид войны» соответствующим же образом.

Глобальная экономика сегодня находится не в лучшей форме: она давно «переварила» ковидные стимулы и сейчас ищет опоры для роста (которые в последнее время виделись в мощном фондовом рынке США). В начале 2025 года его капитализация составила 50,2% от общемирового объёма, причём из 100 самых дорогих компаний мира 63 зарегистрированы в Америке, и на них приходится 76,7% стоимости этой сотни – эти цифры превышают рекорды, установленные в начале 1990-х годов, в знаменитый unipolar moment мировой истории. Однако они основаны не только на чисто финансовых показателях, но и на ожиданиях, которые могут меняться очень быстро. Сейчас мировая экономика как никогда зависит от решений политиков.

"Я не вижу сильного тренда к росту, который мог бы остаться незатронутым решениями о тарифах, пошлинах, валютных и иных войнах, - отмечает В.Иноземцев, -Как я отмечал недавно, возникает ощущение, что Д.Трамп и его команда пытаются решить все считающиеся ими важными задачи одновременно, и это уже сейчас ведёт к накоплению негативных – и даже алармистских – ожиданий. Пока лишь ожиданий, но современная экономика – это такая сфера, в которой ожидания часто оказываются важнее реальных событий".

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