При всех минусах китайская экономика растет в два-три раза больше основных конкурентов, утверждает в своем телеграм-канале российский китаевед Николай Данилов.

"Что такое 5% ВВП в 2025 году для Китая - это рост с 18,8 триллионов долларов до 19,74 триллионов долларов к концу года. То есть будет сильно превышать ВВП воюющей Европы и вплотную начнёт приближаться к ВВП США (свыше 27 триллионов долларов).

Рост на 1 триллион долларов значит, что Китай вырастет на экономику Турции за один год, или на две экономики Вьетнама.

Источником роста по-прежнему являются премиальные внешние рынки и сокращение себестоимости от внедрения инноваций. Две эти сферы будут подверженны турбулентности - внешние рынки - тарифам, инновации - технологической блокадой США. Поэтому в описании индикатора роста было использовано слово «около», около - это и 4,8% и даже 4,6%.

Страна, предупредил премьер Ли Цян, в дальнейшем может столкнуться с еще более серьезными ударами в торговле, науке и других областях.

Отмечается недостаточность эффективного спроса, которая особенно ярко выражается в потребительской вялости. Часть предприятий сталкивается с проблемами в осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, все еще остро стоят проблемы с задержкой платежей. Население сталкивается с давлением в области трудоустройства и увеличения доходов.

Китай будет и дальше идти по пути наращивания рекордных объемов заимствований и увеличения дефицита бюджета — однако если и эти меры не помогут в борьбе с протекционизмом и инвестиционной блокадой Трампа, который может усилиться блокадой со стороны ЕС и девелоперским кризисом — может произойти коррекция в сторону военно-мобилизационной экономики.