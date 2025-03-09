Увеличение зарплаты в 1,5 раза! Латвийские министерства выделяются на фоне других стран Балтии

Анализируя структуру бюджета Латвии, в первую очередь расходы и их динамику как по министерствам, так и в сравнении с соседями по Балтии, экономисты Банка Латвии Байба Брусбарде и Линда Олиня пришли к выводу, что объем государственных расходов в Латвии за последние десять лет стремительно рос и в 2024 году уже мог составлять около 46% от валового внутреннего продукта (ВВП), пишет Неаткарига.

В ближайшие годы мы, скорее всего, приблизимся к среднему показателю по Европейскому союзу (ЕС) в 48%. Среди стран Балтии Латвия имеет самые высокие расходы на заработные платы и субсидии.

Экономисты Байба Брусбарде и Линда Олиня в своей статье «Государственный бюджет Латвии: динамика, структура и сравнение в масштабах Балтии» в издании Банка Латвии «Макроэкономика» пишут, что самые быстрые темпы роста расходов в Латвии наблюдаются в сферах обороны, социальной помощи и здравоохранения.

По сравнению с допандемическим уровнем наибольший рост расходов пришелся на заработную плату, инвестиции, социальные пособия, а также субсидии и гранты. Расходы Латвии росли быстрее, чем в среднем по ЕС

Согласно последним доступным статистическим данным, объем государственных расходов в Латвии в 2023 году достиг 44% от ВВП, что является средним или умеренно низким показателем в европейском контексте. Между тем, по оценкам Европейской комиссии (ЕК), бюджетные расходы могут (еще не подсчитаны) достичь 46% ВВП в 2024 году, что представляет собой рост более чем на пять процентных пунктов за последнее десятилетие. Объем расходов в Латвии увеличился, что отражает как политические решения правительства, так и экономические и демографические изменения.

За последнее десятилетие государственные расходы в Латвии росли быстрее, чем в среднем по ЕС, а в Литве — медленнее, чем в Эстонии. Если сравнивать с периодом до пандемии, то в Латвии расходы росли быстрее всего. Прогнозы также показывают дальнейший рост расходов относительно размера экономики, и, по прогнозу ЕК, бюджетные расходы Латвии в 2026 году приблизятся к 48% ВВП. Это будет близко к среднему показателю по ЕС, который является высоким по сравнению с другими странами.

Что касается государственных функций, то можно отметить, что наиболее быстро расходы росли в сферах обороны, социального обеспечения и здравоохранения, поскольку их доля в экономике увеличилась. В свою очередь, расходы больше всего сократились в сфере общих государственных услуг (в основном, процентные платежи по долгам и расходы на содержание учреждений), культуры, а также в сфере экономической деятельности (включая политику занятости, поддержку фермеров и лесоводов, топливно-энергетический комплекс, а также транспортный сектор). Расходы на образование существенно не изменились.

«Если рассматривать категории расходов бюджета, то самый быстрый рост расходов наблюдается в оплате труда, куда также включены врачи и учителя. Далее следуют социальная поддержка и капитальные расходы. Ожидается, что аналогичная тенденция может быть и в 2024 году. Рост расходов наблюдается и в субсидиях, однако на него также повлияла кризисная поддержка и, в перспективе, фонды ЕС», — заключают экономисты.

Среди стран Балтии Латвия имеет самые высокие расходы на заработные платы и субсидии. Расходы Латвии значительно выше, чем у Литвы по всем статьям, за исключением социальных пособий, и эта тенденция не изменилась с допандемического периода.

Правительство принимает решения о расходах государственного бюджета (основного бюджета и специального, или в Латвии социального бюджета), который включает в себя бюджеты министерств и других независимых учреждений (Канцелярии президента, Сейма, Кабинета министров, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, прокуратуры и т. д.). По сравнению с допандемическим уровнем наибольший рост государственного бюджета пришелся на социальные пособия, субсидии и гранты, а также на заработную плату и инвестиции.

Наибольшее влияние на изменение субсидий и дотаций оказали расходы Министерства здравоохранения (Минздрава), включающие выплаты медицинским учреждениям за оказание бюджетных услуг, оплату труда врачей, а также возмещение расходов на лекарственные препараты. Почти все финансирование Министерства образования (87%) приходится на субсидии и гранты.

Министерство внутренних дел (МВД) также столкнулось с ростом расходов в связи со строительством границы. Объем расходов Министерства экономики (МЭ) в 2023 году можно объяснить поддержкой, оказанной в период энергетического кризиса для смягчения воздействия роста цен на энергоносители на экономику.

Расходы государственного бюджета на компенсационные выплаты за последние пять лет выросли с 3,8% до пандемии до 4,4% ВВП в 2024 году. Самые крупные фонды заработной платы имеются у Министерства обороны (МО), Министерства внутренних дел и Министерства юстиции (Минюста). Между тем, в миллионах долларов общие бюджетные расходы на компенсации в 2024 году оказались на 57% выше, чем до пандемии.

В номинальном выражении расходы Министерства обороны выросли вдвое, а в большинстве министерств — в 1,5 раза. Расходы на заработную плату Министерства образования и науки (МОН) и Министерства образования не включают заработную плату учителей и врачей. Финансирование заработной платы учителей направляется муниципалитетам в виде целевого гранта из базового бюджета, а затем они выплачиваются из муниципального бюджета. В свою очередь, расходы сектора внутренних дел каждые пять лет покрываются единовременной выплатой сотрудникам, имеющим воинские звания, и последняя такая выплата была произведена в 2024 году.

«В министерствах расходы на компенсацию составляют около 12% от общих расходов государственного бюджета на основные функции. В бюджетах министерств расходы на компенсацию варьируются от очень небольшой доли до примерно половины общих расходов министерства. Это можно объяснить различиями в выполняемых задачах и количестве сотрудников. Наряду с более быстрым ростом расходов по другим категориям расходов, доля расходов на компенсацию в бюджетах ряда министерств снизилась (например, МВД, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и Министерство образования)», - пояснили экономисты Банка Латвии.