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Германия в шоке: куда делись деньги 0

Бизнес
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Пример коллапса немецкой инфраструктуры - рухнувший мост в Дрездене.

Пример коллапса немецкой инфраструктуры - рухнувший мост в Дрездене.

Перевооружение будет проходить при помощи "налогового тормоза".

В Берлине консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ), находясь под сильным давлением, выясняют, хотят ли они вместе управлять Германией в составе нового коалиционного правительства. Огромная дыра в госказне играет в этом не последнюю роль. Анализ денежных потоков, проведенный перед началом предварительных переговоров о возможном формировании правящей коалиции, показал, что в ближайшие четыре года дефицит бюджета ФРГ составит как минимум 130 миллиардов евро.

И это еще не все. Ведущие немецкие экономисты подсчитали, что в ближайшие годы на дальнейшее перевооружение бундесвера потребуется около 400 миллиардов евро. В то же время до 500 миллиардов нужны для обновления или возведения новой инфраструктуры в ФРГ, включая автобаны, мосты и железные дороги.

В Германии готовится реформа механизма "долгового тормоза"

Потенциальные партнеры по коалиции уже делают выводы из этих цифр. По словам лидера ХДС и вероятного будущего канцлера Фридриха Мерца, все расходы на оборону, превышающие один процент от ВВП, не будут подпадать под ограничения так называемого "долгового тормоза".

Этот термин используется для описания механизма, закрепленной в Конституции Германии, согласно которому правительство должно экономно расходовать бюджетные средства и может тратить лишь столько, сколько зарабатывает. "Учитывая угрозы нашей свободе и миру на континенте, теперь и на нашу оборону должен распространяться принцип "чего бы ни стоило"", - заявил Мерц.

Кроме того, планируется создать новый спецфонд в размере 500 миллиардов евро для финансирования объектов инфраструктуры в течение десяти лет. Федеральные земли получат из него 100 миллиардов евро. "Мы наконец-то ликвидируем инвестиционное отставание в нашей стране", - отметил в этой связи сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Изменение правила "долгового тормоза" также должно позволить и федеральным землям в будущем брать на себя небольшие долговые обязательства. Ранее это было возможно только для правительства ФРГ. Теперь всем землям будет разрешено занимать средства в размере до 0,35% их ВВП.

Старый состав бундестага все еще востребован

Парламентские фракции ХДС/ХСС и СДПГ хотят внести в бундестаг соответствующие предложения о внесении поправок в Основной закон страны. Для их принятия необходимо большинство в две трети голосов. Консерваторы и социал-демократы получат его, если и "зеленые" проголосуют за поправки, о чем они заранее предупредили.

Хотя федеральный парламент был переизбран 23 февраля, нынешний его состав сможет работать до первого заседания депутатов нового созыва, которое состоится 24 марта. В нем для получения большинства в две трети голосов ХДС/ХСС и СДПГ потребуется поддержка либо Левой партии, либо ультраправой "Альтернативы для Германии" (AдГ). Ультраправые отвергают реформирование механизма "долгового тормоза", а левые выступают против увеличения военных расходов.

Спецфонды, несмотря на долговой тормоз - как это возможно?

Суммы в сотни миллиардов евро, которые предстоит собрать, выглядят чрезвычайно впечатляюще. Для лучшего понимания масштаба запланированного: весь федеральный бюджет Германии в 2024 году составлял 467 миллиардов евро. Из них 25 миллиардов было профинансировано за счет кредитов, остальные средства - поступления от налогов и сборов. Таким образом, бюджет прошлого года соответствовал требованиям "долгового тормоза".

Спецфонды - это часть активов государства, которая управляется отдельно от бюджета, поэтому на них не распространяется действие "долгового тормоза". Кроме того, они должны утверждаться бундестагом не каждый год, а лишь один раз - для чего необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах федерального парламента. Затем средства из фондов можно расходовать в течение нескольких лет.

Счетная палата ФРГ: Спецфонды - это не активы, а долги

Критики идеи создания спецфондов говорят о них как о теневых бюджетах или творческом управлении бюджетом. Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof, BRH), контролирующая исполнение госбюджета и управление экономикой со стороны правительства, тоже не в восторге от этой идеи. В 2023 году счетная палата опубликовала доклад критического содержания, посвященный специальным активам. В нем указывается, что в случае спецфондов правильнее было бы говорить о "специальных долгах", поскольку это "в значительной степени аутсорсинговые пулы заемных средств".

BRH насчитала в общей сложности 29 существующих в Германии спецфондов, старейший из которых был создан еще в 1950-х годах. История таких фондов очень длинная. Один из первых из них был создан после Второй мировой войны из средств, выделенных США в рамках плана Маршалла, нацеленного на послевоенное восстановление экономик европейских стран.

Одним из самых крупных спецфондов был Фонд стабилизации финансовой системы Германии (SoFFin), сформированный после мирового финансового кризиса 2008 года - в его рамках на тот момент можно было брать кредит на 90 миллиардов евро. В 2020 году появился Фонд экономической стабильности (WSF), учрежденный для противодействия экономическим и социальным последствиям пандемии ковида для немецкой экономики.

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