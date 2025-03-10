Российско-китайский товарооборот продемонстрировал снижение впервые за несколько лет: по итогам января-февраля 2025 года он сократился в долларовом выражении на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,7 млрд долл — данные ГТУ КНР.

Экспорт из России в Китай уменьшился на 3,9% до 19,7 миллиардов долларов, в импорт из КНР — 15 миллиардов долларов, сократившись на 10,9%.

Произошло и снижение всего товарооборота Китая: в январе-феврале 2025 года он уменьшился на 2,4% и составил 909 миллиардов долларов, в том числе экспорт из КНР вырос на 2,3% до 539,94 миллиардов долларов, а импорт уменьшился на 8,4% до 369,4 миллиардов долларов. Товарооборот Китая с АСЕАН увеличился на 2,8% до 143,776 миллиардов долларов, с ЕС сократился на 1,4% при объеме 115,943 миллиардов долларов, с США зафиксирован рост на 2,4% до 102 миллиардов долларов.

Четыре важных вывода:

Общее снижение товарооборота Китая может иметь как неэкономический характер — ранний китайский Новый год, так и быть тревожным признаком сложного состояния мировой экономики и экономики Китая — так как на китай приходится 20% мирового ВВП и 30% мировой торговли.

Повышение тарифов Трампом не только не привело к снижению объема товарооборота двух стран, но и был зафиксирован рост. Тем не менее, рост мог быть обеспечен дополнительной закупкой товаров перед введением пошлин. Данные по мартовской торговле, которые будут опубликованы в апреле дадут более точную картину. Пока рост на 2%. Возможно, картина с падением товарооборота гораздо более удручающая, если дополнительные закупки привели к такому небольшому росту.

В товарообороте России происходит застой — сильное падение связано с сокращением спроса на китайскую автомобильную продукцию. Тревожные данные и по экспорту из России в Китай - зимний период должен был обеспечить рост закупки энергоносителей, но этого не произошло. Если тенденции начала года экстраполировать на весь год, то Россию и Китай может ожидать сокращение товарооборота на 5-7%, до 220 миллиардов долларов - довольно высокий уровень. Можно сказать, что после достижения пиковых показателей товарооборот двух стран подвергается стабилизации. Без расширения номенклатуры поставок из России товарооборот расти не будет.

Крупнейшим торговым партером Китая продолжают оставаться страны АСЕАН (товарооборот в полтора раза больше, чем США), и любые геополитические риски, связанные с Южно-Китайским морем могут существенно повлиять на развитие китайской экономики.