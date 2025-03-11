Электричество в Латвии опять подорожает. И вот почему

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе цены на электроэнергию, скорее всего, вырастут. Влияет на рынок и только что произошедшая синхронизация.

По данным "Nord Pool", в последние годы цены на электроэнергию динамично менялись. Эксперты прогнозируют, что дешевле электроэнергия не станет, и потребителям придется платить за инвестиции в безопасность энергосистемы.

Руководитель компании "Elenger" Давис Скулте отмечает, что отключение балтийской энергосистемы от БРЭЛЛ, скорее всего, вызовет рост цен. "В среднем до 5% роста цен будет связано с дополнительными расходами на балансировку, так как системные операторы должны будут обеспечивать баланс между потреблением и производством электроэнергии. Эти расходы лягут и на население, и на производителей электроэнергии, и будут включены в счета за электроэнергию как отдельная составляющая с 1 июля этого года. Думаю, что такой рост цен сохранится и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, хотя не исключено, что в определенные периоды, например, при внедрении аккумуляторных систем хранения энергии (BESS), расходы могут временно снизиться", - отмечает Скулте.

"Торговцы должны будут включить эти расходы в цену электроэнергии, поэтому счета конечных потребителей могут вырасти примерно на 3-5%, как указало Министерство климата и энергетики. Однако точная сумма дополнительных расходов пока неизвестна, так как она будет зависеть от конкретной ситуации и стоимости услуг, которые АО "Augstsprieguma tīkls" будет приобретать на рынке", - говорит руководитель торгового отдела АО "Latvenergo" Ингус Штулбергс, отмечая, что синхронизация Латвии с европейской сетью как отдельное событие не влияет на цену электроэнергии на рынке. Основными факторами, влияющими на цены на бирже "Nord Pool", являются погодные условия, стоимость ресурсов, предложение и спрос, геополитическая ситуация, а с декабря - также отключение кабеля "Estlink2", отмечает эксперт.

Dienas Bizness