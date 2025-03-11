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Россия сократила импорт товаров из Европы 0

Бизнес
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Россия сократила импорт товаров из Европы
ФОТО: Global Look Press

Баланс торговли РФ с Европой находится на околонулевых отметках.

Положительное сальдо внешней торговли РФ снизилось в январе по сравнению с показателем годичной давности на 4,82 процента, до 7,9 миллиарда долларов. В частности, импорт из стран Европы сократился на 11,05 процента, до 4,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные ФТС России сообщают СМИ.

Российский экспорт в европейские государства снизился в начале 2025-го на 2,62 процента, до 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, в январе баланс торговли РФ со странами континента находился на близких к нулевым отметках.

Общие объемы поставок товаров из России за рубеж выросли год к году на 0,9 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Импорт также увеличился — прибавив 1,3 миллиарда долларов, его значение достигло 21,4 миллиарда. Основные объемы обоих показателей приходятся на страны Азии — экспорт вырос до 22,4 миллиарда, а импорт — до 15,5 миллиарда.

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