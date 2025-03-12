Baltijas balss logotype

«airBaltic» в этом году планирует перевезти до 5,4 млн пассажиров 0

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
«airBaltic» в этом году планирует перевезти до 5,4 млн пассажиров

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в этом году планирует перевезти от 5,2 до 5,4 млн пассажиров, сообщил в среду президент и исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс в ходе звонка инвесторам, посвященного финансовым результатам "airBaltic".

Он также проинформировал, что в этом году авиакомпания планирует увеличить объемы аренды самолетов ("ACMI-out") на 20%.

В отчете о деятельности авиакомпании в прошлом году сообщается, что доля "airBaltic" в Рижском аэропорту выросла с 56% до 58%, в Таллинне - с 26% до 27%, в Вильнюсе - с 13% до 15%, а в аэропорту Тампере - с 79% до 94%.

В этом году авиакомпания планирует выполнять из Риги рейсы в 77 пунктов назначения, тогда как в 2024 году обслуживала 85 маршрутов. Из Таллинна в этом году "airBaltic" будет обслуживать 25 маршрутов по сравнению с 23 в прошлом году, из Вильнюса - 20 по сравнению с 19, из Тампере - три вместо восьми в прошлом году, из Гран-Канарии - по-прежнему шесть маршрутов.

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,133 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года, и выполнила 47 022 рейса, что на 7% больше.

Как сообщалось, аудированные убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь оборот по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

Оборот самой "airBaltic" в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.

Государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.

#airbaltic
0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео