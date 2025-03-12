«airBaltic» в этом году планирует перевезти до 5,4 млн пассажиров

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в этом году планирует перевезти от 5,2 до 5,4 млн пассажиров, сообщил в среду президент и исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс в ходе звонка инвесторам, посвященного финансовым результатам "airBaltic".

Он также проинформировал, что в этом году авиакомпания планирует увеличить объемы аренды самолетов ("ACMI-out") на 20%.

В отчете о деятельности авиакомпании в прошлом году сообщается, что доля "airBaltic" в Рижском аэропорту выросла с 56% до 58%, в Таллинне - с 26% до 27%, в Вильнюсе - с 13% до 15%, а в аэропорту Тампере - с 79% до 94%.

В этом году авиакомпания планирует выполнять из Риги рейсы в 77 пунктов назначения, тогда как в 2024 году обслуживала 85 маршрутов. Из Таллинна в этом году "airBaltic" будет обслуживать 25 маршрутов по сравнению с 23 в прошлом году, из Вильнюса - 20 по сравнению с 19, из Тампере - три вместо восьми в прошлом году, из Гран-Канарии - по-прежнему шесть маршрутов.

В 2024 году "airBaltic" перевезла 5,133 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года, и выполнила 47 022 рейса, что на 7% больше.

Как сообщалось, аудированные убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь оборот по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

Оборот самой "airBaltic" в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.

Государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.