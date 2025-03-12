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Импорт товаров из России и Беларуси в январе уменьшился на 33% 0

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Импорт товаров из России и Беларуси в январе уменьшился на 33%

В январе этого года стоимость товаров, ввезенных в Латвию из России и Беларуси, уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 33% (23,237 млн евро) до 47,192 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время экспорт Латвии в Россию и Беларусь составил 81,508 млн евро, что на 17,7% (17,481 млн евро) меньше, чем в январе 2024 года.

Из России в январе импортировано товаров на сумму 38,692 млн евро, что на 30,7% (17,131 млн евро) меньше, чем в январе 2024 года, а из Беларуси - на 8,5 млн евро, что на 41,8% (6,105 млн евро) меньше.

Экспорт Латвии в Россию в январе этого года составил 77,138 млн евро, что на 13,6% (12,179 млн евро) меньше, чем за тот же период прошлого года, а в Беларусь - 4,371 млн евро, что в 2,2 раза (5,302 млн евро) меньше.

Импорт из России и Беларуси в январе 2025 года составил 2,5% общего объема импорта Латвии (в январе 2024 года - 4,4%), а экспорт в Россию и Беларусь - 5% общего объема экспорта Латвии (в 2024 году - 5,9%).

Как сообщалось, в январе этого года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 1,642 млрд евро, что на 2,1% (35,7 млн евро) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, а импорт составил 1,882 млрд евро, что на 16,8% (271 млн евро) больше.

#бизнес
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