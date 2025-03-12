В 150 км от Риги построят объект, каких в Латвии еще не было

В Курземе построят мощный центр данных. Об этом в журнале Dienas Bizness рассказал председатель правления Латвийского государственного радиотелецентра Гиртс Озолс.

По его словам, инвестиции будут осуществляться в течение ближайших двух лет, в результате в 150 км от Риги появится «первый центр данных высокого допуска безопасности, построенный на столь большой дистанции от столиц Балтии и их пригородов».

«Предполагается, что центр данных клиентам будет доступен с начала 2027 года, но уже в данный миг учреждения и организации высказали интерес к услугам этого центра данных, и уже заключены предварительные договоры о почти половине объема строящегося центра данных». Государственный радиотелецентр намерен израсходовать на стройку 6,9 миллионов евро.

Кроме того, в Риге уже имеется шесть подобных центров — в том числе, на телебашне в Закюсале, на улице Талеяс (где располагается Служба государственных доходов), а по всей ЛР расположены еще 29 центров более низкого уровня.

В целом, портфель проектов радиотелецентра составляет около 300 000 000 евро. Это на 100% государственное предприятие, однако, как отметил Г. Озолс, «ему удается обеспечивать прибыль».

«Повторно вкладывая прибыль, мы способствуем не только нашему развитию, но также технологическому и финансовому росту государства, а также укреплению цифрового суверенитета государства».

В среднем оборот центра растет на 8% в год, а за четыре ближайших года предполагается увеличить доходы на одного работника более чем на 50%. Самым амбициозным проектом считают создание цифрового забора на Восточной границе...