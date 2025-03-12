Baltijas balss logotype

В 150 км от Риги построят объект, каких в Латвии еще не было 2

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
В 150 км от Риги построят объект, каких в Латвии еще не было
ФОТО: dreamstime

В Курземе построят мощный центр данных. Об этом в журнале Dienas Bizness рассказал председатель правления Латвийского государственного радиотелецентра Гиртс Озолс.

По его словам, инвестиции будут осуществляться в течение ближайших двух лет, в результате в 150 км от Риги появится «первый центр данных высокого допуска безопасности, построенный на столь большой дистанции от столиц Балтии и их пригородов».

«Предполагается, что центр данных клиентам будет доступен с начала 2027 года, но уже в данный миг учреждения и организации высказали интерес к услугам этого центра данных, и уже заключены предварительные договоры о почти половине объема строящегося центра данных». Государственный радиотелецентр намерен израсходовать на стройку 6,9 миллионов евро.

Кроме того, в Риге уже имеется шесть подобных центров — в том числе, на телебашне в Закюсале, на улице Талеяс (где располагается Служба государственных доходов), а по всей ЛР расположены еще 29 центров более низкого уровня.

В целом, портфель проектов радиотелецентра составляет около 300 000 000 евро. Это на 100% государственное предприятие, однако, как отметил Г. Озолс, «ему удается обеспечивать прибыль».

«Повторно вкладывая прибыль, мы способствуем не только нашему развитию, но также технологическому и финансовому росту государства, а также укреплению цифрового суверенитета государства».

В среднем оборот центра растет на 8% в год, а за четыре ближайших года предполагается увеличить доходы на одного работника более чем на 50%. Самым амбициозным проектом считают создание цифрового забора на Восточной границе...

#цифровизация
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
25

Комментарии (2)

  • IO
    Iljuha Oblomiv
    13-го марта

    Удачи. Долги продолжают рости😂😁😂😂😁😁😁😂😂😁😁😁

    6
    0
  • Д
    Дед
    12-го марта

    Ох, и попилят бабосов!

    96
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео