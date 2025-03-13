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Французы готовы платить 5 евро за лист многоразовой туалетной бумаги 0

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Ну а вы купили бы такую красоту?

Ну а вы купили бы такую красоту?

Чтобы не губить около 10 000 000 деревьев в год, рекомендуется ответственный подход.

Уже несколько лет как многоразовая туалетная бумага продается в разных странах как эко-дружелюбная альтернатива обычной туалетной бумаги. Tема многоразовой туалетной бумаги стала актуальна в социальный сетях после того как видео о этом продукте стало вирусным в Тик-Токе и в Твиттере.

Продукт позиционируется как "товар с нулевым уровнем отходов для потребителей, которые заботятся об окружающей среде". Изделия имеют форму листьев растений, квадратов или классических прямоугольников и изготавливаются из ткани (с узорами или без них).

На сайтах французских брендов стоимость на этот товар варьируется от 1,7 до 5 евро за лист в зависимости от размеров и характеристик. Некоторые компании также продают полные комплекты, включающие водонепроницаемый мешок, в который можно положить изделие после использования.

Для тех, кто не готов стирать «туалетную бумагу» за своими друзьями и родственниками после их визитов, производители рекомендуют смешанный тип потребления - моющуюся «туалетную бумагу» и классические бумажные рулоны для гостей.

На сайте компании отмечается, что для производства туалетной бумаги ежегодно вырубают 9.8 миллиона деревьев, а отбеленная туалетная бумага выпускает в воду вредные для окружающей среды токсины. На этом фоне переход на использование эко-дружелюбной многоразовой туалетной бумаги уменьшить количество отходов. Компания делает главный акцент на эко-дружелюбности своей продукции.

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