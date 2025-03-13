Литовцы стали крупнейшими владельцами латвийского издательства «Lielvārds»

Представители «Lielvārds» отмечают, что сумма сделки публично не разглашается.

Планируется, что в ближайшие годы «Lielvārds» в сотрудничестве с «Tamo Group» создаст общебалтийскую группу образовательных компаний, чтобы сделать современный образовательный контент и технологические решения доступными для студентов всего Балтийского региона.

Председатель правления «Lielvārds» Мартиньш Грибуст отмечает, что опыт и инвестиции «Tamo Group» помогут быстрее расширить и укрепить ассортимент продукции и услуг компании в сфере образовательных технологий.

Tamo Group — литовская группа компаний, занимающаяся образовательным контентом и решениями, которая предлагает образовательные услуги от дошкольного возраста до 12-го класса и объединяет такие образовательные бренды, как издательство Šviesa, цифровую платформу контента Eduka и систему управления школами Tamo.

Компания «Lielvārds» была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 36 000 евро. 65% акций капитала «Lielvārds» принадлежат «Šviesa», по 8,75% — Янису Грибустсу, Андрису Грибустсу, Мартиньшу Грибустсу и Юрису Грибустсу.