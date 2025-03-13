Baltijas balss logotype

Литовцы стали крупнейшими владельцами латвийского издательства «Lielvārds» 0

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Литовцы стали крупнейшими владельцами латвийского издательства «Lielvārds»

Литовская компания Šviesa, входящая в Tamo Group, стала владельцем 65% акций латвийского книжного издательства «Lielvārds», сообщает агентство ЛЕТА, ссылаясь на данные Firmas.lv.

Представители «Lielvārds» отмечают, что сумма сделки публично не разглашается.

Планируется, что в ближайшие годы «Lielvārds» в сотрудничестве с «Tamo Group» создаст общебалтийскую группу образовательных компаний, чтобы сделать современный образовательный контент и технологические решения доступными для студентов всего Балтийского региона.

Председатель правления «Lielvārds» Мартиньш Грибуст отмечает, что опыт и инвестиции «Tamo Group» помогут быстрее расширить и укрепить ассортимент продукции и услуг компании в сфере образовательных технологий.

Tamo Group — литовская группа компаний, занимающаяся образовательным контентом и решениями, которая предлагает образовательные услуги от дошкольного возраста до 12-го класса и объединяет такие образовательные бренды, как издательство Šviesa, цифровую платформу контента Eduka и систему управления школами Tamo.

Компания «Lielvārds» была зарегистрирована в 1992 году, ее уставной капитал составляет 36 000 евро. 65% акций капитала «Lielvārds» принадлежат «Šviesa», по 8,75% — Янису Грибустсу, Андрису Грибустсу, Мартиньшу Грибустсу и Юрису Грибустсу.

#бизнес
0
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео