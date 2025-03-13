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Мечтали о собственном дворце? По цене новой квартиры под Смилетене продают жемчужину классицизма! 1

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Мечтали о собственном дворце? По цене новой квартиры под Смилетене продают жемчужину классицизма!

Мечтали ли вы стать владельцем или хозяйкой дворца? Это возможно здесь, в Латвии, и имеет дополнительную историческую ценность. Смилтенское самоуправление сообщило, что Новый дворец Гауйены на северо-востоке Латвии в настоящее время выставлен на аукцион.

Что тут особенного? Подробнее сказано в публикации самоуправления.

«Вы мечтали о собственном дворце? Теперь у вас есть такая возможность, ведь мы объявили о продаже на аукционе одной из исторических жемчужин Латвии — Нового Гауйенского дворца на северо-востоке Латвии.

Это выдающийся памятник архитектуры позднего классицизма с богатой историей, построенный в начале XIX века для нужд семьи фон Вольф, а затем более ста лет служивший учебным заведением. Первоначальное внутреннее убранство замка частично сохранилось.

У нового владельца будет возможность стать значимой частью сохранения культурного наследия Латвии и одновременно отвечать за развитие здания. Условия контракта предусматривают укрепление склона дворца в течение двух лет, реновацию фасада в течение трех лет, а также общие инвестиции в размере не менее 1 миллиона евро в течение пяти лет. Условия также предусматривают, что историческое место должно оставаться доступным для общественности, насколько это возможно.

Начальная цена: 141 000 евро. Шаг торгов: 500 евро Крайний срок регистрации: 27 марта 2025 г. в 23:59. Аукцион будет проводиться в электронном виде».

#недвижимость #архитектура #аукцион
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го марта

    трампу предложите...

    12
    4

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