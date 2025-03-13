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Почему турецкое золото скупают по всему миру 0

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Восточная роскошь - дорого, богато.

Восточная роскошь - дорого, богато.

На рынках этой страны можно даже поменять старые украшения на новые.

В феврале 2025 года экспорт ювелирных изделий из Турции достиг $ 861,62 миллионов, что на 79,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как общий экспорт Турции в феврале снизился на 1,5% до $ 20,78 миллиардов в годовом исчислении, доля ювелирного сектора в общем объеме экспорта составила 4,1%.

При рассмотрении показателей экспорта ювелирного сектора с учетом подгруппы товаров было отмечено, что золотые ювелирные изделия и сопутствующие товары составили более 80% продаж или $ 714,5 миллионов.

Крупнейшим импортером турецких ювелирных изделий в феврале стали ОАЭ с объемом закупок в $ 411,7 миллионов. За ними следуют США ($ 56,6 миллионов) и Швейцария ($ 53,4 миллионов). Особенно примечательным стал рост экспорта в ОАЭ, где показатели увеличились более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Золото и золотые украшения являются традиционными инвестициями в Турции. Многочисленные женские браслеты практически равноценны платежному средству. Цены на ювелирные изделия в основном основаны на мировых рыночных ценах на золото и ценах на обработанные драгоценные камни.

Поскольку большая часть ювелирных изделий производится на месте, а заработная плата на местных фабриках по обработке золота ниже, чем в других странах, в Турции можно приобрести высококачественные украшения по очень разумной цене. Вы также получите сертификат от уважаемого ювелира, который гарантирует подлинность. Вы также можете очень дешево купить серебряные и медные украшения в Турции.

За год цена золота за тройскую унцию выросла примерно на 35%. Поэтому, если у вас дома есть старое золото или украшения, которые вы больше не носите, возьмите их с собой в свой следующий визит в Турцию и продайте или обменяйте при покупке нового украшения. Это, безусловно, дешевле для вас, чем сомнительные рекламные предложения, которые предлагают вам отправить свое золото по почте, а затем в какой-то момент получить деньги на свой счет.

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