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Трамп животворный: с начала 2025 года рубль укрепился на четверть 0

Бизнес
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Конвертация идет в ногу с политической повесткой.

Конвертация идет в ногу с политической повесткой.

Утверждается, что Coca-Cola, Mastercard и Visa рассматривают возможность возвращения в РФ.

Инвесторы готовятся к тому, что экономика России станет немного менее изолированной. Стоимость рубля упала к концу 2024 года; в этом году она выросла примерно на 25% по отношению к доллару. Цены на акции компаний, связанных с Россией, но торгующихся за рубежом, растут на фоне перспективы снятия американских санкций. С начала года акции «Русала», российской алюминиевой компании, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, выросли на 61% в долларах. Raiffeisen Bank, австрийский кредитор с дочерней компанией в России, вырос на 39%; OTP Bank Nyrt, котирующийся на венгерской фондовой бирже, вырос на 23%, пишет The Economist.

Утверждается, что Coca-Cola, Mastercard и Visa рассматривают возможность возвращения. Маттиас Варниг, управлявший материнской компанией трубопровода Nord Stream 2 до 2023 года, как сообщается, ведет переговоры с американскими инвесторами о возобновлении поставок газа.

Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это как все более вероятную. Дэвид Хаунер из Bank of America оценивает, что украинские компании имеют около 8,9 миллиардов долларов непогашенных облигаций в долларах и евро. Из них цены на самые крупные — выпущенные энергетическими, железнодорожными и инфраструктурными компаниями — выросли с ноября, и особенно после инаугурации Трампа в январе.

Хотя инвесторы стали гораздо более оптимистично настроены в отношении мира после переизбрания Трампа, эти надежды угасли за последнюю неделю. Вероятность быстрого мира, подразумеваемая рынком, резко упала после того, как он "напал" на Владимира Зеленского в Овальном кабинете. С тех пор она не восстановилась. Вместо этого, поскольку Америка прекратила делиться разведданными с Украиной, украинцы начали терять территорию, которую они захватили в Курской области, а вместе с ней и рычаги влияния в любых переговорах о прекращении огня. Теперь внимание будет обращено на Джидду, где американские и украинские официальные лица должны встретиться, отмечает ТГ-канал "Кремлевский БезБашенник".

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