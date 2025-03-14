Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году предположительно вырос, а прибыль сократилась

Оборот рижского муниципального предприятия ООО "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 193,315 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году. Однако прибыль компании сократилась в несколько раз и составила 93 608 евро, свидетельствует опубликованная предприятием информация.

Доходы "Rīgas satiksme" от продажи билетов на общественный транспорт в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизились до 35,33 миллиона евро, тогда как доходы от парковок выросли на 3,2%, достигнув 13,675 миллиона евро.

В то же время государственная компенсация за перевозку детей-сирот, лиц с инвалидностью первой и второй группы, а также за пассажирские перевозки на маршрутах, где более 30% от общей протяженности маршрута находится за пределами административной территории города, составила 9,458 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с ежегодным уменьшением числа перевезенных лиц с инвалидностью первой и второй группы почти на 300 000 человек.

В свою очередь, объем финансирования, полученного из бюджета Рижского самоуправления, в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 5,2%, достигнув 131,4 миллиона евро без НДС.

В 2024 году эксплуатационные расходы "Rīgas satiksme", включая затраты на производство, продажу и административные расходы, составили в общей сложности 175,99 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году. Значительный рост расходов наблюдался в отношении оплаты труда (+8,1%), амортизации основных средств (+4,3%) и затрат на запасные части (+28,9%), говорится в отчете руководства.

Как сообщалось ранее, в 2023 году "Rīgas satiksme" работала с аудированным оборотом в 184,043 миллиона евро и прибылью в 1,838 миллиона евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем компании является Рижская дума. "Rīgas satiksme" принадлежит 51% капитала ООО "Rīgas karte" и 100% ООО "Rīgas acs". В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs" путем ликвидации дочерней компании, однако на данный момент "Rīgas acs" еще не ликвидирована.