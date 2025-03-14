Baltijas balss logotype

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году предположительно вырос, а прибыль сократилась 0

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году предположительно вырос, а прибыль сократилась
ФОТО: LETA

Оборот рижского муниципального предприятия ООО "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 193,315 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году. Однако прибыль компании сократилась в несколько раз и составила 93 608 евро, свидетельствует опубликованная предприятием информация.

Доходы "Rīgas satiksme" от продажи билетов на общественный транспорт в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизились до 35,33 миллиона евро, тогда как доходы от парковок выросли на 3,2%, достигнув 13,675 миллиона евро.

В то же время государственная компенсация за перевозку детей-сирот, лиц с инвалидностью первой и второй группы, а также за пассажирские перевозки на маршрутах, где более 30% от общей протяженности маршрута находится за пределами административной территории города, составила 9,458 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с ежегодным уменьшением числа перевезенных лиц с инвалидностью первой и второй группы почти на 300 000 человек.

В свою очередь, объем финансирования, полученного из бюджета Рижского самоуправления, в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 5,2%, достигнув 131,4 миллиона евро без НДС.

В 2024 году эксплуатационные расходы "Rīgas satiksme", включая затраты на производство, продажу и административные расходы, составили в общей сложности 175,99 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году. Значительный рост расходов наблюдался в отношении оплаты труда (+8,1%), амортизации основных средств (+4,3%) и затрат на запасные части (+28,9%), говорится в отчете руководства.

Как сообщалось ранее, в 2023 году "Rīgas satiksme" работала с аудированным оборотом в 184,043 миллиона евро и прибылью в 1,838 миллиона евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем компании является Рижская дума. "Rīgas satiksme" принадлежит 51% капитала ООО "Rīgas karte" и 100% ООО "Rīgas acs". В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs" путем ликвидации дочерней компании, однако на данный момент "Rīgas acs" еще не ликвидирована.

#ригас сатиксме
0
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео