Включили бензопилы: в Латвии резко вырос импорт лесной отрасли

В январе этого года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на сумму 82,832 млн евро, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует обнародованная Министерством земледелия информация.

Наибольший удельный вес в общем импорте продукции лесной отрасли, или 55,6% (в январе 2024 года - 50,5%), составили древесина и изделия из нее, которые были ввезены в Латвию на сумму 46,034 млн евро. По сравнению с январем 2024 года стоимость импорта древесины и изделий из нее выросла на 28%.

В том числе круглые лесоматериалы в январе импортированы на сумму 11,326 млн евро, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пиломатериалы ввезены на сумму 7,403 млн евро, что на 7,9% меньше, шпон - на 4,18 млн евро, что на 2,9% больше, а топливная древесина - на сумму 3,719 млн евро, что на 5,8% больше.

Бумага, картон и изделия из них были ввезены в Латвию в январе на сумму 30,107 млн евро, что составляет 36,3% (годом ранее - 39,2%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 7,7% больше, чем в январе 2024 года, а деревянная мебель импортирована на сумму 6,011 млн евро, что составляет 7,3% (годом ранее - 8,3%) от общего объема импорта древесных продуктов и на 1,1% больше, чем в январе прошлого года.

Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию за соответствующий период было ввезено из Литвы - на 21,283 млн евро, или 25,7% от общего импорта продукции лесной отрасли, из Эстонии - на 11,45 млн евро, или 13,8%, а также из Польши - на 10,522 млн евро, или 12,7%.

По сравнению с январем 2024 года ввоз продукции лесной отрасли из Литвы вырос на 20,7%, из Эстонии - на 28,5%, а из Польши - на 6,1%.

В январе 2024 года продукция лесной отрасли была ввезена в Латвию на сумму 71,25 млн евро.